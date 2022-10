Krwawy Księżyc przyniesie zmiany. "Pełnia Księżyca Myśliwych" już za kilka dni!

Pełnia Księżyca w październiku najczęściej nazywana jest " Pełnią Księżyca Myśliwych" albo Krwawym Księżycem , jednak mało osób zdaje sobie sprawę, do czego tak naprawdę nawiązują te określenia. Prawda jest zaś taka, że odnoszą się one do wierzeń i tradycji naszych przodków

Niektórzy twierdzą, że Srebrny Glob w czasie pełni w wyjątkowy sposób wpływa na człowieka. Pod jego wpływem mają zmieniać się nasze samopoczucie, skłonności i nastawienie do życia

Niezależnie jednak od tego, czy wierzymy w moc jesiennej pełni Księżyca , czy nie, na pewno jest okazja do tego, aby podziwiać blask naszego naturalnego satelity na nocnym niebie

Kiedy w październiku jest pełnia Księżyca, co warto o niej wiedzieć i jak się przygotować? Wyjaśniamy

Kiedy w październiku jest pełnia Księżyca?

Zdjęcie Pełnia księżyca / Unsplash

Pełnia Księżyca w październiku będzie widoczna na niebie w najbliższą niedzielę, 9 października. Maksimum zjawiska na niebie będzie widoczne oczywiście nocą, o godzinie 22:54 i potrwa ono aż do 05:53 dnia następnego.

Srebrny Glob znajdzie się w odległości 382.085 km od Ziemi, co oznacza, że z powodzeniem powinniśmy móc oglądać jego blask gołym okiem. W tym celu najlepiej wybrać się jednak w miejsce oddalone od sztucznego oświetlenia i zanieczyszczeń, które mogą osłabiać blask pełni Księżyca.

Wycieczka na wieś, na uroczą polanę lub łąkę, aby podziwiać to zjawisko astronomiczne, może okazać się dodatkowo okazją do spędzenia czasu z bliską osobą.

Czytaj również:

Co oznacza "Pełnia Księżyca Myśliwych" i "Krwawy Księżyc"?

Każda pełnia Księżyca ma unikalną nazwę, która pochodzi od zjawiska meteorologicznego, albo świata natury. Zazwyczaj nawiązuje do zwierząt, roślin lub czynności, które wiążą się z dawną tradycją.

Nie inaczej jest w przypadku pierwszej jesiennej pełni Księżyca, o której na ogół mówi się jako o "Pełni Księżyca Myśliwych". Przyjmuje się jednak również inne nazwy, takie jak:

Krwawy Księżyc

Księżyc Podróży

Księżyc Łowcy

Księżyc Obumierających Traw

Księżyc Więdnących Traw

Zdjęcie Pełnię Księżyca w październiku najlepiej podziwiać w miejscu oddalonym od zanieczyszczeń i sztucznych źródeł światła /Karol Makurat/REPORTER /East News



Określenia te na czele z "Pełnią Księżyca Myśliwych" i Krwawym Księżycem wzięły się od Indian z Ameryki, dla których październik dawniej uznawany był przede wszystkim za czas polowań na utuczoną po lecie zwierzynę.

Ponieważ trawy jesienią nie były już tak gęste, jelenie i lisy nie były już w stanie tak dobrze ukrywać się przed łowcą. Podczas samej pełni Złoty Glob miał być na tyle wyrazisty, że ułatwiał wytropienie ofiary. Dochodziło więc do przelewu krwi.



Sprawdź: Przed nami upiorny miesiąc. Gwiazdy zwiastują nam prawdziwą karuzelę emocji

Jak pełnia Księżyca w Baranie wpłynie na człowieka?

Pierwsza jesienna pełnia Księżyca to pełnia Księżyca w Baranie. Po zamieszaniu związanym z retrogradacją Merkurego powinniśmy odczuwać względny spokój.

Krwawy Księżyc pozwoli nam odzyskać wiarę we własne możliwości i przygotować się do zawirowań podczas nowiu w Wadze. Nie oznacza to jednak, że nie będzie zawirowań.

Pełnia Księżyca wpływ na sen

Podczas pełni Księżyca niektórych może dotknąć bezsenność, a lunatycy mogą teraz pogłębić swoje skłonności. Nie od dziś wiadomo, że intensywny blask Księżyca może negatywnie wpływać na jego jakość. Możemy mieć też trudności z samym zasypianiem z uwagi na pobudzenie pod wpływem pełni Księżyca w Baranie, który przekazuje nam dynamiczną energię. Również tę seksualną.

Pełnia Księżyca wpływ na psychikę

Podczas pełni Księżyca występują zaburzenia produkcji serotoniny, zwanej hormonem szczęścia. Możemy czuć się przygnębieni i bardziej podatni na wahania nastroju. Emocjonalna karuzela gwarantowana zwłaszcza u powietrznych i ognistych znaków zodiaku, które mają skłonności do bardziej impulsywnych zachowań. Warto porzucić nawyki i relacje, które działają na nas destrukcyjnie.

Pełnia Księżyca wpływ na samopoczucie

Należy zwrócić teraz uwagę przede wszystkim na zdrowie psychiczne. Będziemy pobudzeni, więc powinny zadbać o swój komfort i wyciszyć się, a w razie potrzeby zarezerwować wizytę u psychoterapeuty. Ponadto zalecane jest się dobrze odżywiać, zwracać uwagę na pracę jelit i układ krążenia. Zaleca się odłożyć wizytę u dentysty i chirurga, jeśli ta może poczekać, ponieważ rany w okresie pełni Księżyca mogą bardziej krwawić.

Rytuał przed pełnią Księżyca. Pomoże lepiej zrozumieć siebie

"Pełnia Księżyca Myśliwych" to czas, podczas którego można się o sobie sporo dowiedzieć. Przed pełnią Księżyca w Baranie należy stawiać siebie na pierwszym miejscu i słuchać wiadomości płynących prosto z duszy. Medytacja lub spacer wzmacnia moc intuicji.

W celu duchowej pracy z własnym umysłem warto przygotować się do rytuału na jesienną pełnię Księżyca w Baranie, który pomoże nam oczyścić się z problemów codzienności. Jak go wykonać?

1. Wlewamy czystą wodę do przezroczystej szklanki

2. Umieszczamy szklankę na parapecie tak, aby światło Księżyca padało na nią swobodnie przez kilka minut

3. Bierzemy szklankę z wodą do góry i wypowiadamy słowa: "Jestem gotowa/y oczyścić swoje ciało w celu uzdrowienia. Teraz, w tym momencie, staje się zdrowsza/y.

4. Pijemy wodę, wyobrażając sobie, że pomaga nam ona pozbyć się ograniczeń i problemów.

Zdjęcie Prosty rytuał z wodą pomoże nam wzmocnić energię Księżyca podczas najbliższej pełni / 123RF/PICSEL

Czytaj również:

