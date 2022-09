Przed nami "upiorny" miesiąc - gwiazdy zgotują nam prawdziwą karuzelę emocji

Mało atrakcji? Proszę bardzo - 2 października kończy się retrogradacja Merkurego. Ułatwi to wszystkim życie, np. dużo prościej będzie zaplanować coś z wyprzedzeniem, zacząć to, co planowaliśmy i próbowaliśmy rozpracować w minionym miesiącu. Ale uwaga, koniec retrogradacji nie oznacza, że przestaniemy ją odczuwać. Dojdzie bowiem do kilku retrogradacyjnych wstrząsów wtórnych, wszystko zakończy się po 16 października.

Reklama

Zobacz też: Jaki jest twój kwiat narodzin? Sprawdź, co symbolizuje

8 października swoją półroczną retrogradację zakończy Pluton - planeta śmierci i odrodzenia. Poczujesz się tak, jakby coś zmieniało się głęboko w tobie. W innym świetle zobaczysz siebie i swoje życie.

9 października to pełnia księżyca w Baranie, która zwróci naszą uwagę na motywację i aktywuje w nas pragnienie rywalizacji. Możesz poczuć się tak, jakbyś dotarł do mety, na której czeka informacja o najgłębiej skrywanych sekretach twojego ego. 10 października w znaku Wagi pojawi się Merkury, który przypomni ci, że na mecie jest miejsce dla wszystkich, nie tylko dla ciebie.

Po chwili spokoju, 23 października Wenus wkroczy w mrocznego, zadumanego i nieziemskiego Skorpiona. To może zmienić i twoje relacje, i ostro zamieszać w sprawach finansowych. W końcu Skorpion to znak skrajności - albo w pełni zaangażowany, albo całkowicie obojętny. To czas inwestycji - albo tych emocjonalnych, albo finansowych. Skorpiona interesuje tylko długoterminowy wzrost.

Polecamy: To, co widzisz na tym obrazku zdradza, jakim i dlaczego jesteś człowiekiem

25 października czeka nas zaćmienie Słońca w Skorpionie. Wtedy ten przedziwny czas osiągnie apogeum, może nastąpić seria nieoczekiwanych i zmieniających życie sytuacji (szczególnie u Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika). Nie bój się nieznanego. Jedyne, co możesz zrobić, to zdać się na los i uwierzyć, że jesteś na właściwej ścieżce. Sezon Skorpiona to zawsze czas wychodzenia na wierzch głęboko ukrytych prawd. Skorpion jest intensywny, możesz więc oczekiwać przypływu energii.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

28 października zacznie się kolejna poważna zmiana energetyczna. Spowoduje ją Jowisz, który cofnie się do Ryb (drugi raz w tym roku!). Możesz oczekiwać, że twoje serce i umysł się otworzą, poczujesz energię do działania, wrócą ci siły witalne. Spójrz wstecz na to, co działo się w kwietniu i maju tego roku. Niektóre z tych tematów mogą powrócić do gry.

Chociaż październik tętni pięknem i magią, nie zapominajmy, że mówi się o tym czasie, że jest upiorny. Nie bez powodu. 29 października Markury wkroczy do obsesyjnego Skorpiona, co pogłębi tylko twoje zainteresowanie mrocznymi tematami (to bliskość Haloween i Zaduszek).

30 października zacznie się natomiast retrogradacja Marsa.

Czytaj też:

Krzysztof Jackowski i jego mroczna wizja. A jednak wojna?

Najrzadsze znaki zodiaku. Te osoby są wyjątkowe