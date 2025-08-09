Baran - na krawędzi

W sierpniu Mars, planeta władająca Baranem, przebywa w Wadze, czyli miejscu, w którym jego siła jest osłabiona. Dodatkowo tworzy napięte aspekty z Saturnem i Neptunem, a to oznacza, że nawet Baran - znany z bezpośredniości i działania bez zawahania - może czuć się zdezorientowany i sfrustrowany.

Co może się wydarzyć?

Osoby spod znaku Barana mogą mieć poczucie, że cokolwiek zrobią, nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Impulsywne zachowania, niecierpliwość i próby forsowania swojej woli napotkają silny opór otoczenia. Mogą pojawić się konflikty w pracy, nieporozumienia w relacjach, a nawet powrót dawnych urazów.

Lepiej nie prowokować konfrontacji - to nie czas na stawianie wszystkiego na jedną kartę. Powściągnięcie emocji i danie sobie przestrzeni do ochłonięcia pozwoli nie narobić szkód, których później będzie żal.

Panna - ogarnie je chaos

Choć Słońce wchodzi do znaku Panny 22 sierpnia, co powinno wzmacniać ten znak, to niestety układy z Uranem i innymi planetami przyniosą więcej zamieszania niż satysfakcji. Planeta Wenus również przemierza Pannę przez większość miesiąca, ale pod koniec ustawia się w trudnej kwadraturze, co zaostrza emocje.

Osoby spod znaku Panny mogą odczuwać silną potrzebę kontroli nad sytuacją, ale świat zacznie wymykać się spod tej kontroli. Planowane działania mogą się posypać, a bliskie osoby mogą zachowywać się irracjonalnie. Praca i zdrowie również staną się źródłem napięcia, a drobne nieporozumienia mogą urastać do rangi dramatu.

Czego Panny powinny unikać w sierpniu?

Perfekcjonizmu i zadręczania się drobiazgami. To nie czas na obsesyjne analizowanie i poprawianie wszystkiego dookoła.

Waga - rozdarta między emocjami a rozsądkiem

Mars wędrujący przez znak Wagi powinien teoretycznie dodać siły, ale w praktyce to skomplikowany układ. Mars w Wadze czuje się nieswojo - działa opieszale, niekonsekwentnie i pod wpływem cudzych oczekiwań. Do tego dochodzą opozycje z Saturnem i Neptunem, które tylko pogłębiają ten wewnętrzny konflikt.

Wagi mogą czuć się przeciążone emocjonalnie. Pojawi się trudność w podejmowaniu decyzji, szczególnie w relacjach. Te partnerskie mogą przechodzić kryzys, a próby ratowania sytuacji za wszelką cenę mogą tylko pogorszyć napięcia. Konflikty z rodziną lub przyjaciółmi również są możliwe.

Należy jednak mieć na uwadze, że unikanie konfrontacji może prowadzić do tłumienia złości, która potem wybuchnie w najmniej odpowiednim momencie. Ważne będzie asertywne wyrażanie siebie - bez dramatów, ale i bez poświęceń.

Jeśli jesteś spod jednego z omówionych znaków - daj sobie czas i oddech. A jeśli znasz jakiegoś Barana, Pannę lub Wagę - okaż wyrozumiałość. Wszyscy możemy tego teraz bardzo potrzebować!

