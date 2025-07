Warto wiedzieć, że 7 sierpnia Mars wchodzi do Wagi i od tego dnia relacje międzyludzkie staną się polem gry, ale też walki. A pod koniec miesiąca - 24 i 30 sierpnia - Słońce tworzy kwadraturę z Uranem, a Księżyc staje naprzeciw Urana. To kulminacja transformacji. Coś, co dotąd było "twoje", przestaje pasować. Coś nowego puka do drzwi.