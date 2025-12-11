Spis treści: Wenus w objęciach Plutona Trzy znaki zodiaku w centrum miłosnego zamieszania

Wenus w objęciach Plutona

2 grudnia planeta miłości, Wenus, weszła w sekstyl z władcą transformacji - Plutonem. Takie połączenie generuje w relacjach międzyludzkich potężne pole magnetyczne. Przypadkowe spotkania w kolejce po prezenty, na firmowej wigilii czy podczas zimowego spaceru zyskują nagle głębszy wymiar. Ludzie stają się odważniejsi w okazywaniu zainteresowania i chętniej inicjują kontakt.

Energia będzie sprzyjać relacjom opartym na przeznaczeniu. Znajomości zawarte w tym czasie charakteryzują się dużą intensywnością i szybkim tempem rozwoju. Co więcej, 3 grudnia Wenus stworzył trygon z Ceres, a to w astrologii symbolizuje opiekę i emocjonalne nasycenie. Istnieje zatem szansa na spotkanie kogoś, kto potrafi zadbać o ukochaną osobę i dać jej poczucie bezpieczeństwa. W połowie miesiąca, gdy Mars wejdzie do znaku Koziorożca, te początkowe iskry zamienią się w stabilny płomień. Uczucia w grudniu stają się namacalne, konkretne i dążą do sformalizowania.

Trzy znaki zodiaku w centrum miłosnego zamieszania

Byk

Osoby urodzone w znaku Byka mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie swojej patronki, Wenus. Jej aspekt z Plutonem odblokowuje w osobach spod tego znaku ukryte pokłady zmysłowości. Otoczenie zaczyna postrzegać je jako niezwykle atrakcyjne i godne zaufania. Relacja, która nawiąże się na początku grudnia, będzie oparta na silnym przyciąganiu fizycznym połączonym z porozumieniem dusz. Ktoś, kto dotąd pozostawał jedynie w strefie znajomych, nagle spojrzy na Byka w zupełnie nowy sposób. Układ planet sprzyja przechodzeniu od przyjaźni do miłości.

Skorpion

Dla Skorpionów kontakt Wenus z ich władcą, czyli Plutonem, oznacza czas wielkich emocji. Uczucia stają się intensywne, głębokie i wszechogarniające. Skorpiony roztaczają wokół siebie aurę tajemnicy, która działa na innych jak magnes. W ich życiu może pojawić się osoba charyzmatyczna, silna i intrygująca. Spotkanie to będzie miało charakter nagły i piorunujący. Rozmowy od razu zejdą na ważne tematy, pomijając kurtuazyjne i banalne wymiany zdań.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowa znajomość będzie miała posmak fatalizmu - wrażenie, że zna się kogoś od zawsze. Skorpiony w grudniu przyciągają partnerów gotowych na pełne zaangażowanie. Warto zwrócić uwagę na osoby spotkane w trakcie załatwiania spraw finansowych lub urzędowych, gdyż tam energia Plutona jest najsilniejsza.

Koziorożec

Zazwyczaj skupione na pracy i obowiązkach Koziorożce w grudniu przejdą metamorfozę. Wejście Marsa do ich znaku 15 grudnia doda im pewności siebie i sprawczości w sferze prywatnej. Zamiast czekać na ruch drugiej strony, same przejmą inicjatywę. Miłość może pojawić się w środowisku zawodowym, podczas branżowego spotkania lub oficjalnego bankietu.

Mars w Koziorożcu oznacza konkrety, więc intencje drugiej osoby będą jasne od samego początku. Może to być związek z osobą starszą, bardziej doświadczoną lub zajmującą wysokie stanowisko. Koziorożce poczują, że wreszcie spotkały kogoś, kto dorównuje im ambicją i z kim można budować wspólną przyszłość. Tuż przed Wigilią, gdy do ich znaku dołączy Wenus, uczucie to nabierze romantycznego charakteru.

Siedzenie w domu pod kocem, nawet w najzimniejszy wieczór, znacznie zmniejsza szanse na poznanie tej właściwej osoby. Warto pomóc przeznaczeniu i stworzyć okazję do przypadkowego spotkania! Wykorzystanie tej gwiezdnej aury sprawi, że tegoroczne święta mogą okazać się wyjątkowo ciepłe, niezależnie od pogody za oknem.

