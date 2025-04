Zdecydowanie dla Bliźniąt maj kreuje się jako czas pełen ekscytujących spotkań . Zarezerwuj sobie dużo czasu na randki z nowymi osobami. Nie opieraj się przed nimi, a zobaczysz, jak dużo można zyskać. W końcu na jednej z nich pojawi się ktoś, kto zawróci ci w głowie . Będzie to zupełnie niespodziewane.

Skorpion - koniec, który prowadzi do początku

Niestety u Skorpiona nie będzie tak kolorowo. W maju mogą przyjść do ciebie niepokojąco trudne chwile w związku. Na światło dzienne mogą wyjść problemy, które piętrzyły się pod skórą od dawna. Maj brutalnie pokaże wszystko to, co nie działało w waszej relacji. Przyjdzie czas na szczerą rozmowę i rozliczenie.