Ogień, zaciętość, upór - to cechy wojownika, jakim jest właśnie zodiakalny Baran. A wszystko to przez jego patrona - planetę Mars.

Baran nie znosi, gdy ktoś kwestionuje jego decyzje lub próbuje go zatrzymać. To znak, który działa, nie oglądając się za siebie. Ten znak zodiaku działa instynktownie, a każde "nie" traktuje jak prowokację.

W znaku Lwa rządzi Słońce, co sprawia, że ma w sobie ogromne poczucie godności, które bardzo łatwo zranić. Sprzeciw wobec Lwa to w jego odczuciu niemal zbrodnia.

Jego stoickość potrafi być niszczycielska. To znak, który potrzebuje kontroli i głęboko ceni lojalność. Sprzeciw to dla niego nie tylko wyzwanie - to naruszenie porządku, który on sam ustalił i ktoś śmiał się nie dostosować do tej sytuacji.