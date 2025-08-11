Co pokazały badania?

Międzynarodowy zespół badawczy pod kierownictwem prof. Melody Ding z Uniwersytetu w Sydney przeanalizował dane z 31 badań obejmujących ponad 160 tysięcy osób dorosłych z różnych części świata. Wyniki były jednoznaczne: osoby wykonujące 7 tysięcy kroków dziennie miały o 47 proc. niższe ryzyko przedwczesnej śmierci w porównaniu do tych, które robiły tylko 2 tysiące.

Korzyści dotyczyły także konkretnych chorób. Przy 7 tysiącach kroków dziennie zauważono:

• 25% mniejsze ryzyko chorób serca,

• 38% mniejsze ryzyko demencji,

• 22% mniej przypadków depresji,

• 14% niższe ryzyko cukrzycy typu 2,

• oraz wyraźny spadek liczby upadków u osób starszych.

Co ciekawe, tempo chodzenia nie miało większego znaczenia - liczyła się liczba kroków, nie intensywność marszu.

A jeśli robisz mniej niż 7 tysięcy?

To wciąż ma sens. Już 4 tysiące kroków dziennie przekładają się na korzyści zdrowotne. Jak mówi prof. Ding, każdy dodatkowy tysiąc kroków dziennie oznacza spadek ryzyka - choć po przekroczeniu 7-8 tysięcy korzyści rosną wolniej. Nie trzeba więc "dobić" do 10 tysięcy, by zadbać o zdrowie.

7 tysięcy kroków dziennie może poprawić stan zdrowia

Dla kogo ile?

W badaniu nie podano jednej uniwersalnej liczby dla wszystkich. Jednak inne analizy sugerują, że:

• osoby powyżej 60. roku życia mogą skorzystać już z 6-8 tysięcy kroków dziennie,

• osoby młodsze - między 7 a 10 tysięcy.

Oznacza to, że 7 tysięcy kroków dziennie to realistyczny cel dla większości dorosłych, niezależnie od wieku czy poziomu kondycji.

Co z mitem 10 tysięcy kroków?

Popularna liczba 10 000 nie pochodzi z nauki, lecz z reklamy. To hasło wymyślono w Japonii w latach 60., podczas promocji pierwszych krokomierzy. Brzmiało dobrze i się przyjęło, ale nie miało poparcia w badaniach. Dziś wiemy, że wystarczy mniej, by zdrowie zyskało na ruchu.

Co możesz zrobić już dziś?

Nie musisz biec na siłownię ani planować górskiej wyprawy. Oto kilka prostych sposobów na więcej kroków:

• Zrezygnuj z windy - wybierz schody.

• Wysiądź jeden przystanek wcześniej.

• Spaceruj podczas rozmów telefonicznych.

• Zaplanuj 10-minutowe przerwy na chodzenie w ciągu dnia.

• Wyjdź na krótki spacer po obiedzie - wystarczy 15 minut.

Ruch działa - nawet w małych dawkach

Badanie z The Lancet Public Health to kolejny dowód, że ruch to lekarstwo, a do poprawy zdrowia nie potrzeba ekstremalnych celów. Nawet jeśli dziś robisz 3 tysiące kroków, a jutro 4 tysiące - to już zmiana na lepsze. Dla serca, dla mózgu, dla nastroju. I nie potrzebujesz do tego aplikacji ani smartwatcha. Wystarczy zacząć chodzić - regularnie.

