Mars w Skorpionie. Co to oznacza według astrologii?

12 października 2023 roku Mars wszedł w znak Skorpiona i w tym znaku pozostanie aż do 23 listopada 2023 roku. Przez swoją kosmiczną wędrówkę Mars, zwany planetą wojny, przebywający pod znakiem Skorpiona, który też według astrologii, do spokojnych nie należy, będzie wpływać na nasze emocje i postanowienia.

Co czeka nas przez tę astrologiczną sytuację przez najbliższy miesiąc? Mars i Skorpion to ciekawe, mocne i wybuchowe połączenie, więc przez ponad miesiąc może sporo wydarzyć się w naszych losach, a wiele spraw może ulec diametralnej zmianie.

Mars - bóg wojny, obok Jowisza i Kwirynusa to jeden z głównych bogów w mitologii rzymskiej. Jeżeli wojna to i walka, emocje, wygrane i porażki, ale także bezwzględność i agresja.

Skorpion za to w horoskopowym zbiorze choć należy do żywiołu wody cieszy się ognistym temperamentem. To indywidualista i niespokojny duch.

Dlatego ani Mars ani Skorpion nie przyniesie nam spokoju i stabilizacji. W najbliższym czasie możemy się za to spodziewać wielkich zmian, a wręcz rewolucji podsycanej buntem.

Zmiany możemy zobaczyć wokół siebie, na szerszym planie - społecznym czy politycznym, ale przede wszystkim - w nas samych, indywidualnie.

Uważaj na złość. Wykorzystaj siłę na zmiany

Aktualne połączone moce Marsa i Skorpiona dają według astrologii wyrzut najdzikszych emocji. Z negatywnej perspektywy możemy odczuwać złość, możemy szybciej się denerwować i wyżywać na innych.

Zdjęcie Mars w Skorpionie przyniesie nam złość i możliwość kłótni / 123RF/PICSEL

To także okazja do przyjrzenia się sobie i swoim niezaspokojonym potrzebom oraz okazja do zadania sobie pytania "dlaczego coś tak bardzo mnie złości", "dlaczego tak reaguję".

Możemy też przekuć złość w działanie, bo to ułożenie planet sprzyja właśnie rewolucjom. Przemiany mogą zachodzić na polu miłosnym, zawodowym, czy duchowym.

To moment, w którym wszystko jest możliwe, jeżeli odpowiednio spożytkujemy tę energię.

Kto najmocniej odczuje działanie Marsa w Skorpionie?

Zdjęcie Skorpion to inteligentny i niebezpieczny znak zodiaku / Picsel / 123RF/PICSEL

Przejście po nieboskłonie Marsa w znak Skorpiona będzie odczuwalne dla wszystkich, ale niektóre znaki zodiaku poczują dokładnie wiatr emocji i zmian z tego powodu.

Oczywiście osoby, które urodziły się pod znakiem Skorpiona będą odczuwać dogłębnie działanie swojego znaku we władaniu Marsa. Także Barany oraz Lwy będą miotane złością i silną potrzebą zmian.