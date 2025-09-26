Spis treści: Te rośliny to "strażnicy obfitości" Kwiaty zapewniające szczęście Energia wzrostu i oczyszczenia Jak ustawić rośliny, by przyciągały dobrobyt?

Te rośliny to "strażnicy obfitości"

Jednym z najpopularniejszych symboli finansowego powodzenia jest drzewko szczęścia, znane też jako grubosz. Jego grube, soczyste liście przypominają monety i mają przyciągać dobrobyt niczym magnes.

Podobnie działa pieniążek (Pilea peperomioides), jego okrągłe listki kojarzą się z pełnią i obfitością i, jak wskazuje nazwa, z okrągłymi monetami. Do dziś na tzw. "parapetówkę" wiele osób przynosi bliskim właśnie tę roślinkę, by zapewnić nowo zamieszkałemu domowi bogactwo i szczęście.

Z kolei pachira aquatica, sprzedawana często z zaplecionym pniem, nazywana jest wprost "money tree" (drzewo pieniędzy). Według feng shui przechowuje i potęguje energię pieniędzy.

Kwiaty zapewniające szczęście

Storczyki są synonimem luksusu i bogactwa. Warto je mieć na parapecie Canva Pro INTERIA.PL

Kwiaty również mają swoje znaczenie. Storczyk to synonim luksusu i równowagi - w salonie podkreśla prestiż, a w sypialni wspiera harmonię w relacji.

Peonie, zwane królowymi kwiatów w Chinach, symbolizują dostatek, szczęście w miłości i kobiecą energię.

Jeśli marzysz o aurze radości i sukcesu w swoim mieszkaniu, sięgnij też po kwiaty w odcieniach złota i słońca: nagietki, gerbery czy żółte chryzantemy. Feng shui łączy kolor żółty z energią bogactwa i stabilnością.

Energia wzrostu i oczyszczenia

Monstera to energia wzrostu i rozwoju zawodowego Canva Pro INTERIA.PL

Nie tylko symbolika, ale i kształt liści ma znaczenie. Monstera ze swoimi dużymi, dziurkowanymi liśćmi przyciąga energię wzrostu i zawodowego rozwoju, awansu.

W kuchni zaś warto mieć świeże zioła - bazylię, miętę czy rozmaryn. W tradycji feng shui zioła symbolizują zdrowie, gościnność i pomnażanie dostatku.

Jak ustawić rośliny, by przyciągały dobrobyt?

Jeśli zależy nam na energii finansowej i dobrej aurze, unikajmy kaktusów. Pieniążek będzie lepszym wyborem Canva Pro INTERIA.PL

Zasady feng shui podpowiadają, że najlepiej ustawiać "rośliny dobrobytu" w południowo-wschodniej części domu lub mieszkania.

Kwiaty i zieleń ustawione przy wejściu mają witać dobrą energię i zachęcać ją, by została na dłużej. Ważne, by wybierać okazy zdrowe, zielone i bujne - zwiędłe czy kłujące rośliny (np. kaktusy, róże) mogą blokować przepływ pieniędzy.

Rośliny w domu to nie tylko dekoracja czy naturalny oczyszczacz powietrza. W duchu feng shui to również strażnicy harmonii i bogactwa. Wystarczy kilka doniczek ze starannie dobranymi gatunkami, by twoje wnętrze zyskało nową energię.

