Te rośliny w twoim domu sprzyjają dobrobytowi. Śmiało ustawiaj i ciesz się obfitością w życiu
Czy można "zaprosić" do domu dobrobyt ustawiając w nim odpowiednie rośliny? Według zasad feng shui jak najbardziej. Kwiaty i zieleń od wieków symbolizują rozwój, płodność i pomyślność. Niektóre gatunki uznaje się wręcz za żywe talizmany, które potrafią wzmocnić przepływ energii i otworzyć drzwi do sukcesu. Sprawdź, które rośliny warto mieć pod ręką, jeśli chcesz, by twój dom emanował dostatkiem i harmonią.
Te rośliny to "strażnicy obfitości"
Jednym z najpopularniejszych symboli finansowego powodzenia jest drzewko szczęścia, znane też jako grubosz. Jego grube, soczyste liście przypominają monety i mają przyciągać dobrobyt niczym magnes.
Podobnie działa pieniążek (Pilea peperomioides), jego okrągłe listki kojarzą się z pełnią i obfitością i, jak wskazuje nazwa, z okrągłymi monetami. Do dziś na tzw. "parapetówkę" wiele osób przynosi bliskim właśnie tę roślinkę, by zapewnić nowo zamieszkałemu domowi bogactwo i szczęście.
Z kolei pachira aquatica, sprzedawana często z zaplecionym pniem, nazywana jest wprost "money tree" (drzewo pieniędzy). Według feng shui przechowuje i potęguje energię pieniędzy.
Kwiaty zapewniające szczęście
Kwiaty również mają swoje znaczenie. Storczyk to synonim luksusu i równowagi - w salonie podkreśla prestiż, a w sypialni wspiera harmonię w relacji.
Peonie, zwane królowymi kwiatów w Chinach, symbolizują dostatek, szczęście w miłości i kobiecą energię.
Jeśli marzysz o aurze radości i sukcesu w swoim mieszkaniu, sięgnij też po kwiaty w odcieniach złota i słońca: nagietki, gerbery czy żółte chryzantemy. Feng shui łączy kolor żółty z energią bogactwa i stabilnością.
Energia wzrostu i oczyszczenia
Nie tylko symbolika, ale i kształt liści ma znaczenie. Monstera ze swoimi dużymi, dziurkowanymi liśćmi przyciąga energię wzrostu i zawodowego rozwoju, awansu.
W kuchni zaś warto mieć świeże zioła - bazylię, miętę czy rozmaryn. W tradycji feng shui zioła symbolizują zdrowie, gościnność i pomnażanie dostatku.
Jak ustawić rośliny, by przyciągały dobrobyt?
Zasady feng shui podpowiadają, że najlepiej ustawiać "rośliny dobrobytu" w południowo-wschodniej części domu lub mieszkania.
Kwiaty i zieleń ustawione przy wejściu mają witać dobrą energię i zachęcać ją, by została na dłużej. Ważne, by wybierać okazy zdrowe, zielone i bujne - zwiędłe czy kłujące rośliny (np. kaktusy, róże) mogą blokować przepływ pieniędzy.
Rośliny w domu to nie tylko dekoracja czy naturalny oczyszczacz powietrza. W duchu feng shui to również strażnicy harmonii i bogactwa. Wystarczy kilka doniczek ze starannie dobranymi gatunkami, by twoje wnętrze zyskało nową energię.