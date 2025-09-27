Smaczny deser wcale nie musi zawierać białego cukru i wpisywać się w kategorię posiłku niezdrowego. Osoby dbające o linię lub będące w procesie odchudzania z powodzeniem mogą pozwolić sobie na deserową przyjemność, jeśli tylko sięgną po odpowiednie składniki. Oto najlepsze przepisy na desery jabłkowe bez cukru.

Muffinki jabłkowe

Przygotowanie takiego deseru nie wymaga eksperckich umiejętności cukierniczych. Wystarczy, że zaopatrzymy się w kilka niezbędnych składników, by cieszyć się doskonałym smakiem jabłkowych muffinek.

Potrzebujesz:

30 g płatków owsianych,

30 g mąki migdałowej,

jajko,

łyżeczka proszku do pieczenia,

jabłko,

50 g jogurtu naturalnego,

szczypta przyprawy do piernika lub cynamonu.

Do blendera wsypujemy płatki owsiane i drobno mielimy na mąkę. Zmielone płatki wsypujemy do miski i dodajemy również mąkę migdałową, proszek do pieczenia oraz przyprawę do piernika lub cynamon.

Następnie do miski dodajemy jajko wymieszane z jogurtem naturalnym oraz jabłko pokrojone w małą kostkę. Ciasto przekładamy do foremek na muffinki i pieczemy przez ok. 35 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C.

Pieczone jabłka z orzechowym farszem

Smak pieczonego jabłka to dla wielu osób kulinarny wehikuł czasu, przenoszący do okresu dzieciństwa. Pachnące, ciepłe i doskonale smakujące jabłko pieczone zadowoli nawet największych niejadków, tym bardziej że serwowane jest z orzechowym farszem.

Do przygotowania pieczonych jabłek z orzechowym farszem potrzebujesz:

2 duże jabłka,

20 g migdałów,

20 g orzechów włoskich,

10 g erytrytolu.

Zaczynamy od odkrojenia niewielkiej części jabłka i pozbycia się gniazd nasiennych. Następnie należy wydrążyć miąższ, robiąc w jabłku kieszonkę na farsz.

Orzechy włoskie i migdały drobno siekamy, to samo robimy z miąższem wyciągniętym z jabłka. Posiekane orzechy, miąższ i erytrytol mieszamy ze sobą. Opcjonalnie możemy dodać do orzechów włoskich inne, ulubione orzechy.

Farszem wypełniamy kieszonki w jabłkach, następnie jabłka zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 190 st. C. Czas pieczenia wynosi ok. 20 minut.

Warto wiedzieć:

