Miła niespodzianka dla trzech znaków zodiaku. Radość przyjdzie w Wielkanoc

Wielkanoc 2025 przypada na 20 kwietnia, czyli dzień, w którym Słońce wchodzi w znak Byka o godzinie 16:57 czasu polskiego, zgodnie z efemerydami astronomicznymi. To początek sezonu Byka, znaku związanego ze stabilnością, zmysłowością i ugruntowaniem, rządzonego przez Wenus. Najważniejsze tranzyty planetarne w tym okresie to:

Uran w Byku (trwający od 2018 do 2026) w kwietniu 2025 przyniesie nieoczekiwane zmiany i innowacje, szczególnie w sprawach materialnych i osobistych.

Księżyc w Koziorożcu 20 kwietnia może dodatkowo sprzyjać praktycznemu podejściu do osiągania celów. Te układy tworzą dynamiczną scenę dla Byka, Skorpiona i Barana, oferując im szansę na wykorzystanie kosmicznej energii w Wielkanoc 2025.

Byki mogą odczuć ulgę po miesiącach niepewności. Energia Słońca i Urana otwiera przed nimi drzwi do stabilizacji. Ich wytrwałość zostanie nagrodzona, być może w postaci konkretnego zysku lub emocjonalnego ukojenia . Wielkanocne spotkanie może przynieść rozmowę, która zmieni perspektywę, a wiosenna aura doda sił do budowania trwałej harmonii.

20 kwietnia Słońce w Byku aktywuje sektor transformacji i partnerstw w horoskopie Skorpiona. Uran w Byku (24°) przynosi nieoczekiwane możliwości zarówno w międzyludzkich w relacjach, jak i projektach biznesowych. Pluton w Wodniku (2°), współrządzący Skorpionem, wspiera głębokie zmiany wewnętrzne, wzmacniając poczucie pewności siebie . Jowisz w Raku, w trygonie do natalnego Słońca Skorpionów z końca października i listopada, sprzyja inspiracji i odrodzeniu emocjonalnemu.

W Wielkanoc 2025 Skorpiony mogą przeżyć przełom, kiedy otrzymają propozycję współpracy lub doznają olśnienia przy świątecznym stole. To idealny moment, by wykorzystać tę energię do realizacji odkładanych planów.