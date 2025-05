Co przyniesie wtorek, 20 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Wieża Boga

W życiu osobistym nie ma pewnych rzeczy, bo zamieszani w nie są przecież ludzie. A każdy człowiek to niewiadoma. Również ty! Mogło Ci się wydawać, że czegoś pragniesz, ale misterny plan nie wypalił, nie przyniósł satysfakcji. Ktoś mógł zawieść. To ludzkie. Nie wyrzucaj sobie porażki bez końca. Nie grzeb w gruzach. W finansach nie tkwij w czymś do samego końca.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 10 Denarów

W relacjach prywatnych pamiętaj, że na sam koniec wspomnienia stają się cenniejsze niż pieniądze. Żadnych z nich nie weźmiesz ze sobą w pozaziemską podróż, ale tylko te pierwsze mogą dać ci radość w absolutnie każdym momencie. Jeśli chcesz się z kimś spotkać, nie odwlekaj tego. W finansach warto przemyśleć inwestycję, która posłuży kolejnym pokoleniom.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie spotkanie, miłosne zauroczenie, wyznanie uczuć, tajna korespondencja. O waszym szczęściu nie dowie się teraz nikt lub bardzo niewielkie grono zaufanych osób. To nie czas, by ogłaszać miłość światu. Cieszcie się nią i poznawajcie coraz lepiej. W finansach możesz zakochać się w czyimś pomyśle na biznes i wejść w niego bez namysłu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych masz przed sobą niezły bałagan, ale nie martw się - nic tutaj nie przekracza twoich możliwości. Szanuj swój czas, energię oraz nerwy. Nie chowaj się z problemami przed światem. Bliscy zasługują, by poznać sytuację, a ty zasługujesz na ich wsparcie. W finansach być może trzeba będzie posprzątać po kimś, rozwiązać jego problemy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie wspólna radość, poszerzenie grona znajomych, sukces, który chcesz świętować w grupie. Wygrać los na emocjonalnej loterii możesz wygrać nie tylko ty i rodzina, ale też cała twoja społeczność, miasto albo wioska. W finansach dużo zyskasz, włączając do swojego interesu życzliwych ludzi, pokazując, że pragniesz o nich zadbać.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Koło Fortuny

W życiu prywatnym jedni uczą się z książek, a inni… na własnych błędach. Tak naprawdę jednak każdy potrzebuje osobistego doświadczenia. Grunt, by w odpowiednim momencie zreflektować się i nie powtarzać bez końca tych samych pomyłek. Poznaj historię swojej rodziny i sprawdź, czy nie powielasz niechcianych wzorców. W finansach możliwa będzie niewielka wygrana.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba utrzymać nerwy na wodzy. Wszystko w tobie jest gotowe do działania, ale musisz czekać na sygnał. Nie wymusisz teraz żadnych zmian. Wczuj się za to w rytm dnia i cierpliwie poczekaj, kiedy one nadejdą. W kwestiach finansowych bądź jak drapieżnik: długo trop swoją zdobycz i nie porywaj się od razu na największe wyzwanie.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem szczerym, ale zamkniętym w sobie. Ten ktoś twardo stąpa po ziemi, ale wydaje się często tajemniczy, bo niechętnie mówi o sobie. Jeśli to ciebie ludzie postrzegają w ten sposób, przemyśl bardziej otwartą komunikację. W finansach twoją największą bronią okażą się pracowitość, wytrwałe dążenie do celu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 5 Denarów

W życiu osobistym nie ma co oczekiwać pomocy od kogoś, kto sam jest w rozpaczliwym położeniu. To prawda, że wspólne problemy zbliżają, a grupa wsparcia może podsunąć właściwe rozwiązanie. Końcowy wysiłek zawsze jednak będzie należał do ciebie. Nie ma co zdzierać z nikogo jego ostatniej koszuli. W finansach należy poprzestać na małym, mocno oszczędzać.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś chce ci oddać swoje serce albo to ty już niedługo się na to zdobędziesz. Miłość jest jak woda, która krąży w przestrzeni oraz w twoim ciele. Jest niezbędna do życia. Ciesz się czystą, niezmąconą niczym miłością, nie pytaj, skąd przybywa i dokąd płynie. W finansach możesz zdobyć pieniądze, realizując swoją wielką pasję.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 3 Buław

W relacjach prywatnych trzeba puścić kogoś wolno lub sobie dać przyzwolenie na chadzanie własnymi ścieżkami. Nie każdy będzie w stanie ci teraz towarzyszyć. Niektóre etapy ziemskiej podróży musimy przebywać samotnie. Niektórzy przyjaciele wrócą za jakiś czas. W finansach możliwe będzie zdobycie nowego rynku, wejście do trzyczęściowej spółki.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 3 Mieczy

W życiu osobistym pozbądź się kontaktów i obowiązków, które cię ranią. Niektóre osoby uwielbiają się wyżywać na innych, to ich sposób na rozładowanie emocji. Możesz im współczuć, ale największą litość miej dla siebie. Druga Strona musi sama poradzić sobie ze swoim mrokiem, a ty opatruj własne rany. W finansach są widoki na uwolnienie się od ciężaru.

