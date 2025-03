Tomisław to słowiańskie imię dla chłopca. Składa się z członów Tomi- (tomiti - dręczyć, męczyć) i -sław (sława). Można je interpretować na wiele sposobów, np. "ten, którego dręczy potrzeba sławy". To znaczenie sugeruje, że Tomisławowie to osoby o złożonej naturze, w której ambicja przenika się z potrzebą spokoju.

Mężczyźni o imieniu Tomisław to osoby o nieprzeciętnej inteligencji i silnej woli. Mają analityczne umysły, są spostrzegawczy i zdolni do głębokiej refleksji. Potrafią dostrzegać to, co niewidoczne dla innych i wyciągać trafne wnioski. Są również bardzo ambitni i zdeterminowani w dążeniu do celu, ale nie za wszelką cenę. Liczą się dla nich etyka i zasady moralne.