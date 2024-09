Pech Barana dopadnie w październiku przede wszystkim w sferze zawodowej . W twoje ręce wpadnie trudny projekt , z którym nie do końca będziesz umiał sobie poradzić. Mimo wszelkich starań i włożonej ciężkiej pracy nie przyniesie ona oczekiwanych efektów. Niestety, do tego nieoczekiwanie zmieni się termin zakończenia projektu na o wiele wcześniejszy.

Przełożonym się to nie spodoba, a co za tym idzie, zagrożona będzie twoja pozycja w firmie. Aby przywrócić ich zaufanie do siebie, w następnych miesiącach będziesz musiał się naprawdę postarać. Pamiętaj, aby przy tym nie zapracowywać się i nie zapominać o bliskich. Takie sytuacje mogą stresować, więc naucz się odpoczywać.