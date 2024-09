Astrologia wedyjska – czym jest?

Astrologia wedyjska, nazywana również Jyotish, wywodzi się z Indii. Swoje zasady opiera na zasadach Wed, czyli sakralnych księgach hinduizmu. W centrum jej zainteresowania leży Księżyc, przez co horoskop ten określany jest mianem "horoskopu księżycowego".

Tak samo, jak w przypadku astrologii zachodniej, horoskop wedyjski opiera się na podstawowych 12 znakach zodiaku. Poza tym istotna jest koncepcja Nakshatr, czyli gwiazdozbiorów, które reprezentują 27 aspektów życia. Dogłębna analiza horoskopu wedyjskiego pozwala na dotarcie do źródła wielu problemów, odnalezienie swojego powołania, miłości czy osiągnięcie sukcesu.

Wedyjskie znaki zodiaku według dat urodzenia

Horoskop wedyjski wyróżnia 12 znaków zodiaku, które przypisane są do określonych dat urodzenia. W pewnym zakresie mogą one odpowiadać znakom, które już znamy, ale należy to traktować jak coś zupełnie odrębnego.

Mesza (13 kwietnia - 14 maja)

Osoby urodzone pod znakiem Mesza są wyjątkowo pewne siebie. Wiedzą, do czego dążą i aby osiągnąć swój cel, nie cofną się przed niczym. Ile by nie miały kłód rzucanych pod nogi, zawsze zdobędą to, czego pragną. Wykazują się świetną organizacją i umiejętnością działania w kryzysowych sytuacjach. Przy tym są bardzo kreatywne.

Niestety, osoby spod tego znaku mogą bardzo źle reagować, gdy coś nie idzie po ich myśli. Swoją frustrację odbijają na bliskich, a później trudno jest im znaleźć w tym swoją winę. Przez to odbierane są jako egoistyczne i zapatrzone w siebie.

Vrishaba (15 maja - 15 czerwca)

Osoby urodzone pod Vrishabą są ostrożne w działaniu. Gdy mają podjąć decyzję, nigdy nie ryzykują i dobrze przemyślą to, co chcą zrobić. Przewidują, jakie konsekwencje może miech ich zachowanie lub słowa i nie działają bezmyślnie. W osiąganiu wyznaczonych celów są zdeterminowane i wytrwałe. Wszystko jednak osiągają z rozwagą.

Wśród bliskich osoby spod znaku Vrishaba są bardzo ciepłe i towarzyskie. Domowe ognisko i obecność rodziny to miejsce, gdzie czują się najlepiej. Otaczają się one dobrymi ludźmi, a tych złych są w stanie szybko przejrzeć i wyeliminować ze swojego życia.

Mithuna (16 czerwca - 16 lipca)

Osoby urodzone pod znakiem Mithuna cechuje energiczność i porywczość. Ze świecą szukać drugiego takiego człowieka, który chętnie ruszy na spontaniczną wyprawę czy nagle zrealizuje szalony pomysł. Mają potrzebę ciągłego doświadczenia nowych rzeczy. Przy tym ważna jest dla nich adrenalina.

To wszystko jednak odbija się na ich wnętrzu, gdzie tworzy się niepokój. Osoby spod znaku Mithuna są towarzyskie, ale mogą powodować wiele konfliktów. Mają problem z odpowiednim rozumieniem innych ludzi i dużo rzeczy odbierają jako atak w ich kierunku.

Kataka (17 lipca - 17 sierpnia)

Osoby spod znaku Kataka charakteryzują się spokojem. Są dla innych oparciem w trudnych chwilach, chętnie pomagają i otaczają opieką tych, których kochają. Ich potulna natura nie pozwala im nawet działać przeciwko największemu wrogowi. Jeśli on będzie potrzebować pomocy, jemu też pomogą.

W pierwszych bliższych kontaktach mogą być nieco skryte. Ich niska pewność siebie sprawia, że aby do nich dotrzeć, trzeba z nimi spędzić naprawdę dużo czasu. Swoich najbliższych za to inspirują nie tylko swoim dobrem, ale także pozytywną energią, która bije ze środka.

W horoskopie wedyjskim ogromne znaczenie ma Księżyc 123RF/PICSEL

Simha (18 sierpnia - 17 września)

Osoby spod znaku Simha to urodzone gwiazdy. Zawsze potrzebują być w centrum uwagi, a jeśli tak nie jest, lepiej im się nie narażać. Komplementy, pochwały, uznanie w gronie to coś, dlaczego niemalże żyją. Zadowolenie z życia czerpią nie z własnej satysfakcji, a zdania otaczających je osób.

Choć z pozoru są egoistyczne, za swoimi bliskimi skoczyliby w ogień. Przyjaciele i rodzina to dla nich życiowy priorytet. Gdy tylko będą potrzebować pomocy, osoby spod znaku Simha zawsze będą obok.

Kanya (18 września - 17 października)

Osoby spod znaku Kanya są mistrzami organizacji. Są bardzo uporządkowane, począwszy od otoczenia, idąc przez kalendarz, harmonogram dnia, aż kończąc na tym, co się dzieje u nich w głowie. Wszystko mają zaplanowane jak w zegarku i nie widzą opcji, że coś nie stanie się po ich myśli. Dzięki temu są świetnymi pracownikami, którzy sukcesywnie pną się po szczeblach kariery.

Osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku nie są typami romantyków. Związki nie są dla nich i wolą spędzać czas w samotności. Relacje traktują jako coś, co przeszkadza im w trzymaniu się określonego planu.

Thula (18 października - 16 listopada)

Osoby spod znaku Thula są bardzo towarzyskie. Gdy przebywają wśród ludzi, to są w swoim żywiole. Uwielbiają prowadzić długie rozmowy i są w tym tak dobre, jak nikt inny. Niestety, gdy zostają same, bardzo szybko dopada je negatywny, depresyjny nastrój. Nie znoszą samotności i źle sobie z nią radzą.

Dla swoich bliskich są w stanie zrobić bardzo dużo. Aby zdobyć ich uznanie i spędzać razem dużo czasu są w stanie zgadzać się na rzeczy, których tak naprawdę nie chcą robić. Najważniejsza w tym wszystkim jest natomiast druga osoba

Vrishika (17 listopada - 16 grudnia)

Osoby urodzone pod znakiem Vrishika to typowi przywódcy. Wiedzą, jak pokierować grupą, dać się polubić, ale przy tym nadal zachować autorytet. Gdy trzeba, są twardymi osobowościami i nie odpuszczają. Przy tym cechują się życiową mądrością i realizmem.

Vrishiki z pozoru są twarde, ale można je naprawdę łatwo zranić. Ich serce jest kruche, a niepowodzenia w relacjach miłosnych szybko je podłamują. Dla partnera, który je dobrze traktuje, są najukochańsze na świecie i nie pozwolą go skrzywdzić.

Danur (17 grudnia - 15 stycznia)

Osoby spod znaku Danur cechują się wyjątkowym entuzjazmem. Od nich bije pozytywna aura i szczęście, którym zarażają innych. Spędzając z nimi czas, nie da się siedzieć smutnym czy zmartwionym. Sam ich widok przyprawia o uśmiech na twarzy. Przez to wszyscy chętnie przebywają w ich towarzystwie.

Osoby urodzone pod Danurem to osoby, które bardzo okazują uczucia. Nie wstydzą się tego, co chciałyby komuś w danej chwili przekazać. Niestety łatwo je zranić, między innymi przez odrzucenie ich.

Makara (16 stycznia - 13 lutego)

Osoby spod znaku Makara są bardzo pracowite. Większość swojego czasu spędzają na rozwoju, szczególnie pod względem zawodowym. Kochają to co robią, ale przez to często zapominają o odpoczynku i o swoim zdrowiu. Najwięcej satysfakcji daje im zdecydowanie osiąganie sukcesów.

Z tego też powodu zapominają również o swoich bliskich. Czas z rodziną i przyjaciółmi to dla nich święto. Mimo tego nie przeszkadza im to, póki mogą spełniać się zawodowo. Ze względu na pracę nie wchodzą też w relacje romantyczne.

Kumdha (13 lutego - 14 marca)

Osoby urodzone pod znakiem Kumdha mają określony plan na swoje życie. Chcą, aby to co robią, zawsze było idealne i bardzo dużo od siebie wymagają. Tego samego oczekują od otoczenia i ludzi, którzy są dookoła nich. W pracy wymagają wiele od innych, a gdy tego nie dostają, swoje nerwy wylewają na "winowajcę".

Przez swój idealizm ciężko jest im znaleźć partnera. Chcą, aby ten pierwszy był już ostatnim, musi spełniać dużą listę wymagań i oczekiwań. Nic innego nie przyjmują do wiadomości i odrzucają wiele dobrych osób od siebie.

Meena (15 marca - 14 kwietnia)

Osoby urodzone pod znakiem zodiaku Meena cechuje romantyzm. Ich celem jest odnalezienie prawdziwej miłości, która będzie nie tylko oparta na uczuciu romantycznym, ale także na przyjaźni i porozumieniu dusz. Za ukochaną osobą są w stanie ruszyć na koniec świata. Przy tym nie myślą o konsekwencjach czy o tym, co się stanie później. Kochają na zabój i są przetrwać naprawdę wiele.

