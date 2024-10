Spis treści: Ryby Skorpion Bliźnięta

Ryby

Wydaje się, że Ryby nareszcie wyswobodzą się ze spirali trudności, jakie narzuciła im krążąca wokół nich energia Saturna. Ktoś mógł stracić pracę, komuś rozpadł się związek, ktoś ma problemy z wiarą we własne siły i nie może ruszyć z miejsca. Na szczęście z pomocą przychodzi energia Neptuna, który kojarzony jest z obfitością w sferach dotyczących uczuć i kariery. Ryby, które żyją w stałych związkach, poczują od swojego partnera ogromne wsparcie, dużo lepiej będzie też z intymnością. Samotne Ryby natomiast poczują, że są naprawdę gotowe na przyjęcie do swojego serca i życia kogoś nowego. Poczują, że w końcu zmierzają w dobrym kierunku.

Nie znaczy to jednak, że będzie prosto. Zmiany w życiu można porównać do treningu - jeśli dawno nie biegałeś, przy pierwszej próbie nie pokonasz maratonu. Zatem na spokojnie, drobnymi krokami. Ważne, żeby znaleźć w sobie cierpliwość - do świata i samego siebie. Połączona z wytrwałością przyniesie oczekiwane rezultaty.

Skorpion

To nie była łatwa połowa roku dla ciebie, Skorpionie, prawda? Poczucie wyczerpania mogło co jakiś czas dawać o sobie znać. I to wyczerpania na kilku różnych płaszczyznach - zawodowej i prywatnej. Mozolnie posuwające się do przodu rzeczy związane z tym, co w domu, mieszały się z kłopotami i trudnościami w pracy. Ale dość tego. Przed tobą dobry czas. Nareszcie poczujesz, że wysiłek nie poszedł na marne. Za rogiem czeka awans, rozwój kariery i zupełnie nowe obowiązki. Nie mogłeś się tego doczekać. Nie będzie prosto, ale przecież nie o to chodzi, żeby zawsze zjeżdżać z górki. Zresztą, nie jest przecież kierunek na szczyt.

Co może dodatkowo pomóc? Poszukaj w swoim otoczeniu osób, które myślą podobnie, z którymi rozumiesz się bez słów. To zawsze pomaga wzmocnić swoje wpływy i poprawić swoją pozycję na zewnątrz. Wszechświat jest po twojej stronie.

Na zodiakalnych Skorpionów czeka awans 123RF/PICSEL

Bliźnięta

Bliźnięta, które nie lubią stagnacji i bezruchu, ucieszą się, że coś w końcu ruszy w ich życiu. Nauka, komunikacja, handel - to dziedziny, w których Bliźnięta mogą szukać szczęścia. Przed nimi nowe wyzwania związane z pracą. Czy to pierwszy krok na drodze na szczyt kariery? Na pewno! Dzięki energii Jowisza, Bliźnięta poczują to, co lubią najbardziej - chęć do robienia nowych rzeczy, kreowania rzeczywistości i smak sukcesu. Same siebie będą inspirowały i napędzały do działania. Praca przestanie być przykrym obowiązkiem, a stanie się niesamowitą zabawą, zgodną z ich życiową pasją.

Wszystko to razem sprawi, że Bliźnięta znajdą się w sytuacji, w której będą mogły tworzyć projekty, które dadzą im wymierny sukces i pomogą w karierze. Ważne (i dla Bliźniąt najtrudniejsze) tylko, żeby uzbroić się w cierpliwość. Działanie na "hura" nie przyniesie dobrych rezultatów. Lepiej poczekać, przemyśleć i przespać się z pomysłami, niż zaliczyć falstart.

