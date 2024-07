Horoskop tygodniowy ogólny na 15-21.07.2024 t. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Aura tego tygodnia zachęci cię do stawienia czoła nieoczekiwanym wyzwaniom. W pracy na etacie znajdziesz nowe sposoby na wykazanie się kreatywnością. Możliwe, że nadszedł czas na rozpoczęcie lukratywnego projektu. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały przekonanie, że ich biznes to sposób na życie, tylko okoliczności obecnie nie są sprzyjające. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą poirytowane brakiem odpowiednich ofert. W finansach warto zająć się spłacaniem pożyczek i kredytów, by móc swobodnie obracać gotówką.

Horoskop tygodniowy dla Byka

W tym tygodniu nie bierz zbyt wiele na swoje barki. W pracy na etacie więcej rób, a mniej mów, bo nie wszyscy muszą znać twoje plany. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą rozstawiać swoich pracowników po kątach w przekonaniu, że robią to wyłącznie dla ich dobra, żeby lepiej pracowali. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą negocjować warunki nowej umowy. W finansach ogarnie cię dziki pęd do oszczędzenia jak największej ilości gotówki. Twoi bliscy szybko zaczną się buntować na twoje skąpstwo.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Lipcowa aura przyniesie pozytywne wibracje. W pracy na etacie wykorzystaj każdą nadarzającą się okazję, aby osiągnąć kolejny szczebel drabiny kariery. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą trzymać się na dystans od konkurencji, aby nie wykradła ich nowych projektów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia na rozmowie o pracę nie powinny udawać kogoś, kim nie są, bo prawda szybko wyjdzie na jaw. W finansach należy nieco zacisnąć pasa i poczekać na lepsze czasy. Niech teraz cechuje cię minimalizm i oszczędności.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Już od samego poniedziałku chętnie będziesz nawiązywał zawodowe znajomości. W pracy na etacie ważna będzie otwartość na nowe pomysły i elastyczność myślenia, bo to przyniesie ci korzyści. Możliwe, że nadszedł czas na naukę nowych umiejętności. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny nieco odpuścić i dać sobie więcej czasu na zabawę, a spotkania towarzyskie przyniosą im nowe inspiracje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą powściągliwe i leniwe w wysyłaniu CV. W finansach nie trzymaj oszczędności w domu i regularnie sprawdzaj stan konta, a być może uda się uniknąć niektórych problemów.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Początek tygodnia przyniesie więcej obowiązków, ale już od czwartku będziesz mógł pozwolić sobie na luz. W pracy na etacie może pojawić się szansa na liderowanie ważnym projektem. Pamiętaj jednak, aby nie ignorować potrzeb i opinii innych. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą ogarnie niechęć do rutynowych zadań i zaczną naciskać na kogoś, kto je wyręczy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą mogły podjąć ciekawe zleceniówki. W finansach propozycji zakupu nieruchomości z dużym rabatem lub szybkiego wygrania gotówki nie należy traktować poważnie.



Horoskop tygodniowy dla Panny

W tym tygodniu, zamiast szukać nowych zadań zajmij się tymi, które od dawna czekają w kolejce. W pracy na etacie możesz poczuć się jak zamknięty w klatce, przez co trudno ci będzie skupić się na bieżących obowiązkach. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały obsesje przestrzegania zasad, które same ustanowiły, co nie spodoba się pracownikom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia bez względu na trudności zdobędą wymarzony wakat. W finansach zalecana jest ostrożność przy inwestowaniu większych sum w rzeczy, które zasadniczo mają niewielką wartość. Straty może nie są dramatyczne, ale wciąż niepotrzebne dla twego budżetu.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu sam nie będziesz wiedział, czego chcesz. W pracy na etacie wkurzać cię będą osoby krytyczne, które będą mówiły, że coś się nie uda, choć ty wiesz, że projekt jest wart uwagi. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą szukać nowych wyzwań, bo są wystarczająco sprytne, aby odróżnić możliwości od niepewnych transakcji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny stawiać sobie realne cele, a szybko zrealizują je. W sprawach finansowych gwałtownie zmartwi cię stan konta i ogarnie mania oszczędzania.



Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Początek tygodnia przyniesie nowe możliwości, które już wkrótce staną się codziennością. W pracy na etacie to dobry czas na ukończenie zaległych zadań i planowanie przyszłych koncepcji. Uważaj na projekty inwestycyjne, bo pojawią się osoby, które będą chciały skorzystać z cudzych osiągnięć, pożyczając pieniądze lub zażądać drogiej usługi z odroczoną zapłatą. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą mogą popełnić kilka błędów, które nie łatwo będzie odwrócić. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny słuchać dobrych rad, a zdobędą to, czego chcą. W weekend będzie szansa na dodatkowe zarobki.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Już od samego poniedziałku rób tylko to, co najważniejsze. W pracy na etacie możesz być zmęczony tyranią szefa, ale nie rzucaj roboty w połowie, bo trudno będzie ci znaleźć szybko coś nowego. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą mogą spodziewać się nowych wyzwań, które wymagają odwagi i zdecydowania. Nie bój się ryzyka, ale rób to z przemyślanym planem. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zyskają pomoc ze strony znajomych pod warunkiem, że nie będą się wstydzić o nią prosić. W finansach pojawi się sporo wydatków na rzecz drugiej połówki lub strat spowodowanych jej działaniem.



Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Lipcowa aura sprzyjać będzie pomnażaniu pieniędzy, jeśli wykorzystasz nadarzające się okazje. W pracy na etacie bieżące obowiązki zejdą na drugi plan, bo zajmiesz się nowymi lukratywnymi zadaniami. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą postawią sobie wysoką poprzeczkę, której nie zamierzają obniżać. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zadbają o pozytywną prezentację własnej osoby, która przekona do siebie potencjalnego pracodawcę. W finansach nie za bardzo będzie ci się wiodło, bo naruszysz swoje niewielkie rezerwy w banku.

Wszystko o znakach zodiaku. Sprawdź>>> 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W pracy na etacie liczyć się będzie wytrwałość i zdolność do ciężkiej pracy. Możesz odczuwać presję, ale pamiętaj, że Twoje wysiłki nie pójdą na marne. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny mieć oczy szeroko otwarte, bo każda znajomość okaże się przydatna. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia udadzą się w podróż, która zainspiruje ich do ciekawych pomysłów. W finansach możesz wpaść w finansowe pułapki, które czyhają nawet na znawców spraw ekonomicznych. Nie warto brać niczego za pewnik!.



Horoskop tygodniowy dla Ryb

Aura tego tygodnia pomoże ci szybko załatwić zaległe sprawy. W pracy na etacie pojawi się okazja do pracy w zespole, gdzie Twoje umiejętności będą niezwykle cenne. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą nie muszą niczego nikomu udowadniać tylko spokojnie zajmować się tym, co do nich należy, a osiągną sukces. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą zaskoczone, bo pewna rozmowa kwalifikacyjna stanie się dla nich ważnym impulsem do cennych przemyśleń. W finansach musisz zarządzać pieniędzmi praktycznie i nie wydawać ich pod wpływem emocji, np. podczas sezonowych przecen.

Mocne strony znaków zodiaku INTERIA.PL

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv