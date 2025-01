Najbardziej kochliwy znak zodiaku. Całe życie biega za miłością

Ryby to zdecydowanie jeden z ciekawszych, choć jednocześnie najbardziej skomplikowanych znaków zodiaku. Posiadają bardzo artystyczną naturę, którą przez całe życie rozwijają, chętnie obcują ze sztuką i odkrywają duchową stronę życia. Na drodze do szczęścia staje im jednak wielka wrażliwość i uczuciowość. Ryby są delikatne i mają ogromny problem z poczuciem własnego bezpieczeństwa. To dlatego, zaraz obok zodiakalnego Raka, uważane są za najbardziej wrażliwy znak.

Ryby już od wczesnych lat młodości marzą głównie o odwzajemnionej, szczęśliwej, pięknej miłości. Oczyma wyobraźni widzą się na ślubnym kobiercu ze swoją bratnią duszą, partnerem rodem z ich snów i wyobrażeń. Mocne przywiązanie do tej wizji sprawia, że Rybom bardzo trudno jest zbudować trwały, zdrowy związek - ludzie z realnego świata nie dorastają bowiem do pięt partnerowi idealnemu.

Na szczęście, Ryby nigdy nie poddają się w sprawach miłosnych i dążą do szczęścia za wszelką cenę. To dlatego mają na koncie bardzo wiele mniej lub bardziej udanych związków i prawdziwą miłość znajdują nierzadko w wieku bardzo dojrzałym lub... nigdy. Gdy kolejny związek dobiega końca, Ryby płaczą, lamentują i przeżywają, by następnie skierować swoje kroki do klubu lub w stronę aplikacji randkowej, gdzie na nowo rozpoczną swoje poszukiwania. To właśnie te zachowania sprawiają, że Ryby uchodzą za najbardziej kochliwy znak zodiaku.