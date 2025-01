To najbardziej wrażliwy znak zodiaku. Życiowy cierpiętnik

Ryby to zdecydowanie jeden z najtrudniejszych do zrozumienia znaków zodiaku . Posiadają bardzo artystyczną naturę, którą przez całe życie rozwijają, chętnie obcują ze sztuką i odkrywają duchową stronę życia. Jeśli tylko uda się im połączyć tę pasję z życiem zawodowym, są najszczęśliwsze na świecie.

Na drodze do szczęścia staje im jednak wielka wrażliwość i uczuciowość. Ryby są delikatne i mają ogromny problem z poczuciem własnego bezpieczeństwa. To dlatego, zaraz obok zodiakalnego Raka, uważane są za najbardziej wrażliwy znak.

Te wypracowane zachowania do spółki z trudnymi wadami Ryb takimi jak egoizm, nieustępliwość, przewrażliwienie i melancholia sprawiają, że Rybom trudno jest budować zdrowe, szczęśliwe relacje. Nie pomaga również fakt, że nie umieją one radzić sobie z emocjami i żyją we własnym, zamkniętym świecie.

Ryby to niestety najwięksi cięrpiętnicy w zodiaku. Uwielbiają wyolbrzymiać wszelkie trudne sytuacje i dramaty, co dodatkowe tylko potęguje ich cierpienie. Może dlatego, że są bardzo empatyczne i przyjmują na siebie nieszczęścia całego świata.

Nie oznacza to oczywiście, że Ryby pozbawione są zalet. To bardzo romantyczny znak zodiaku, stawiający miłość i bliskich na pierwszym miejscu. Ryby całe życie marzą o wielkim uczuciu, co niestety nierzadko utrudnia im zbudowanie zdrowego, szczęśliwego związku. Sfera uczuć jest jedyną, o którą zawzięcie walczą i nigdy się nie poddają. W końcu zazwyczaj udaje im się znaleźć prawdziwą miłość i człowieka, który doceni ich ogromną wrażliwość, lojalność, niezwykle rozwiniętą intuicję i gotowość do poświęceń dla bliskich.