Koziorożec to zdecydowanie największy konserwatysta wśród wszystkich znaków zodiaku. Nie znosi zmian, a wręcz panicznie się ich boi - priorytetem jest dla niego poczucie stałości i pewności. Koziorożec lubi się rozwijać i pracować nad słabościami, więc nie chodzi o zmiany w jego wnętrzu, ale o konieczność dostosowywania się do nowych miejsc czy warunków. Nic dziwnego, że jeśli tylko ma taką możliwość, stara się zatrzymać wszelkie życiowe rewolucje lub zawczasu im zapobiec.

Zodiakalny Koziorożec: Cierpliwy, praktyczny i dojrzały

Koziorożec jest dość sztywny w obejściu i zachowuje się w mocno sformalizowany sposób. Trudno do niego dotrzeć, więc uchodzi za najmniej sympatyczny znak, a szkoda, bo w głębi duszy jest bardzo radosny, lojalny i uwielbia dobrą zabawę.

Koziorożec ma zresztą dużo więcej zalet. Jest bardzo zdyscyplinowany, odpowiedzialny, konsekwentny i cierpliwy. To też bardzo praktyczny i dojrzały znak, który nie znosi tracić czasu "na głupoty". Za wszelką cenę dąży za to do sukcesu, jest niesamowicie wymagający, zarówno w stosunku do siebie jak i do innych ludzi i przywiązuje przesadnie dużą wagę do opinii nawet obcych osób. W takich sytuacjach na jaw wychodzi też jego wyjątkowo kąśliwe poczucie humoru!

Koziorożec ma żyłkę do pieniędzy 123RF/PICSEL

To najbardziej sarkastyczny znak zodiaku. Potrafi dopiec jak mało kto

Koziorożec jest bardzo odpowiedzialny, pracowity, a przy tym dość pesymistycznie nastawiony do życia. Przecież jeśli zawsze coś może pójść nie tak, to dlaczego nie miałoby przydarzyć się to właśnie jemu?

Koziorożec jest urodzonym sceptykiem i w kontakcie z beztroskimi, spontanicznymi, radosnymi osobami o optymistycznym podejściu do życia nie potrafi powstrzymać się od kąśliwych, sarkastycznych uwag. Ten znak zodiaku czuje po prostu swoją wyższość nad niepoprawnymi marzycielami. Złośliwa ironia i kpina to sposób, w jaki krytykuje otaczającą go rzeczywistość i innych ludzi. Pozostałym znakom zodiaku pozostaje to tylko zaakceptować lub... równie mocno wyśmiać i wykpić.

