Strzelec bardzo lubi się uczyć i wciąż poszerzać swoją wiedzę . Jest bardzo otwarty i spragniony nowych doświadczeń, pełen entuzjazmu i ogromnej pasji. Mówi się też, że praktycznie każdy Strzelec jest w czepku urodzony i wciąż przytrafia mu się coś niesamowitego, oczywiście korzystnego. Pozytywne zdarzenia to dla Strzelca norma i pewnie dlatego większość osób urodzonych w tym znaku to wielcy optymiści.

Strzelec ma wyjątkowo pogodne usposobienie, które sprawia, że ludzie lgną do niego dosłownie jak "pszczoły do miodu". Ten znak zodiaku prowadzi bardzo bujne życie towarzyskie - ochoczo korzysta z kulturalnej oferty regionu, w którym mieszka, chętnie imprezuje i nigdy nie odmówi kolacji z przyjaciółmi. Ci muszą jednak za nim nadążać, bo Strzelec lubi otaczać się otwartymi i odważnymi osobami, które mogą być dla niego inspiracją.

Strzelec obdarzony jest też wyjątkowym poczuciem humoru. Ten zodiak potrafi śmiać się nie tylko z przyjaciół i znajomych, ale również z siebie, a to co innych może zasmucić czy zirytować, przemienia w dobry dowcip. Strzelec głęboko wierzy w to, że żaden problem nie jest tak straszny, jak go malują, że zawsze może być gorzej, niż jest i nie ma sytuacji bez wyjścia. Strzelca nie jest w stanie pokonać żadna przeciwność losu, bo nawet gdy jest mu bardzo ciężko, ma w zanadrzu swój optymizm i dowcip, z pomocą którego wyśmieje nawet największy problem.