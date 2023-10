Co wydarzy się 16 października 2023 r.? Czy czekają nas zmiany? Wróżka Aira nie ma złudzeń. Sprawdź, co przepowiedziała

Rodzą się z imponującym IQ. Te znaki zodiaku są najmądrzejsze Skorpion to bez wątpienia wyjątkowo tajemnicza osobowość. Przenikliwy, namiętny, obsesyjny i niepokorny, pełen jest sprzeczności i potrafi w sekundę zmienić się o sto osiemdziesiąt stopni. W jednej chwili przyjacielski, uroczy i życzliwy, kilka minut później może stać się zazdrosny, depresyjny i posępny. Jednym słowem, po Skorpionie można się spodziewać dosłownie wszystkiego!

Skorpion to chyba najbardziej lojalny znak zodiaku - jest bardzo wierny i nigdy nie zapomina o raz danym słowie. Swoich bliskich broni za wszelką cenę, a jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, pomści ich krzywdy. To bowiem najbardziej mściwy i pamiętliwy zodiak.

Skorpion zaskakuje też olbrzymimi zasobami wewnętrznej energii. Jest bardzo silny, wytrzymały i odporny. Lubi wyzwania, szczególnie te trudne, a nawet dramatyczne. To dlatego, że cały czas targają nim mocne, intensywne uczucia - wciąż gdzieś gna, szuka odpowiedzi, a w głębi marzy nawet o tym, by rozwiązać wszystkie problemy świata.

Skorpion powinien wstydzić się tej swojej wady. Rani nawet bliskich

Skorpion ma bez wątpienia mnóstwo zalet - jest dynamiczny, odważny, pełen energii, nieustępliwy i lojalny. Dobrze radzi sobie w życiu, bo jest także zaradny, skrupulatny i spostrzegawczy. W miłości jest bardzo namiętny i zmysłowy, a gdy już pokocha na zabój - wierny, lojalny i oddany.

Skorpion ma niestety także sporo wad - jest mściwy, pamiętliwy i bezkompromisowy, a przy tym zazdrosny, obsesyjny i niepokorny. Czasem nie stać go na stuprocentowe zaufanie - jest wtedy podejrzliwy i zaborczy, a w skrajnych przypadkach idzie do celu dosłownie po trupach.

Zodiakalny Skorpion lubi niestety manipulować faktami i ludźmi, również tymi najbliższymi. Budzi to w nim czasem destrukcyjny tryb postępowania, który niszczy i zraża do niego innych ludzi. Skorpion musi ciężko pracować nad tą cechą, by nie zagroziła ona ważnym dla niego relacjom.

