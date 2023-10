Wyjątkowa data w numerologii. Sprawdź, co ona oznacza

Jest szansa na coś więcej. Wróżka Anne ma przesłanie dla jednego znaku Zodiakalną Wagę charakteryzuje zazwyczaj duża inteligencja, chęć nauki i ogromna wiedza. Waga bardzo szybko się uczy i uwielbia długie dyskusje na każdy temat - nie ogranicza jej żaden zakres tematyczny. Waga chłonie wiedzę dosłownie z każdej strony, a w rozmowie jest w stanie przywołać ciekawostki i informacje, które zdobyła nawet wiele lat temu.

Waga jest bardzo towarzyska. Uwielbia spotkania z rodziną i przyjaciółmi, jest fanką długich "posiadówek" i dyskusji, a że jest przy tym dowcipna i sympatyczna, to ludzie lgną do niej dosłownie jak "pszczoły do miodu". Waga nie boi się wyrażać swojej opinii, kocha słowne utarczki i przycinki i zawsze walczy o swoje zdanie. Ponieważ patronuje jej waga - symbol sprawiedliwości oraz dążenia do równowagi - Waga także dąży do balansu i zazwyczaj udaje się go jej osiągnąć.

Choć Waga jest mistrzynią w rozwiązywaniu trudnych problemów, to tak naprawdę... bardzo tego nie lubi. Kłótnie, niesnaski i kłopoty stara się omijać szerokim łukiem, bo nie znosi nieprzyjemnych sytuacji i czuje się w nich wyjątkowo niekomfortowo. Unika też podejmowania większych wyzwań. Waga tęskni za spokojnym życiem w ciszy i nieświadomości - najchętniej odcięłaby się od wszystkich problemów świata, wyłączyła telewizor i internet i cieszyła się domowym mirem.

Zodiakalna Waga świetnie radzi sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, uwielbia opiekować się bliskimi i dbać o dobrą atmosferę. Jest niekonfliktowa, więc żyje się z nią spokojnie i wygodnie. W związku jest łagodna, lojalna i bardzo tolerancyjna.

To najbardziej wstydliwa cecha Wagi. Może ją zgubić

Waga ma naprawdę sporo zalet. Jest najbardziej sprawiedliwa wśród wszystkich znaków zodiaku, a przy tym taktowna, pokojowo nastawiona i dyplomatyczna. Jest także gościnna, otwarta, towarzyska, a w miłości lojalna i bardzo romantyczna. Niestety, Waga ma również kilka wad, które nie ułatwiają życia jej bliskim.

Zodiakalna Waga miewa zmienne nastroje, bywa egoistyczna i skupiona na sobie, a nawet leniwa i niezdecydowana. Jej najgorszą i wyjątkowo wstydliwą wadą jest jednak... próżność. Waga jest dość zarozumiała i przekonana o własnej nieomylności i mądrości. Uwielbia być chwalona, a wręcz hołubiona i wciąż czeka na dowody podziwu. Pycha i próżność mogą jednak ją zgubić i zrazić do niej nawet bliskich - musi więc nad sobą nieustannie pracować.

