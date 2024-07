Nasze zdolności do nauki, możliwości intelektualne to kwestia indywidualnych predyspozycji. Astrologowie twierdzą, że również nasza data urodzenia, a więc i znak zodiaku, może mieć znaczenie w zdobywaniu wiedzy, pracy, sposobie, w jaki radzimy sobie w życiu. Na podstawie charakterystycznych cech danych zodiaków można wyróżnić grupę tych najmądrzejszych. Sprawdź, czy do nich należysz.