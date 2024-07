Strzelec bardzo lubi się uczyć i wciąż poszerzać swoją wiedzę . Zazwyczaj jest dość oczytany, lubi długie, angażujące dyskusje, a nawet filozoficzne dysputy. Chętnie zapisuje się na nowe kursy, bierze udział w szkoleniach i warsztatach i zazwyczaj... nie może się zdecydować czemu poświęcić się najmocniej. Ten znak zodiaku to otwarty i spragniony nowych doświadczeń idealista, pełen entuzjazmu i ogromnej pasji. Kiedy już znajdzie w życiu swój cel i dyscyplinę, która żywo go zainteresuje, w pełni się jej odda i prawdopodobnie odniesie sukces.

Zodiakalny Strzelec interesuje się religią, sztuką i filozofią. Jest dość pracowity, ale zdarza mu się odpuszczać i nie doprowadzać swoich projektów do końca. Jego początkowy entuzjazm gdzieś się ulatnia, a codzienna rutyna i monotonność zaczynają mu doskwierać. To zresztą nie jedyne wady tego znaku zodiaku.

Jakie są najgorsze wady Strzelca? Próżność to czubek góry lodowej

Strzelec ma sporo zalet, ale nie jest pozbawiony wad, a jedną z największych jest jego mocne przekonanie o swojej nieomylności. Ten znak zodiaku święcie wierzy, że jego poglądy są słuszne i stara się przekonać do nich dosłownie wszystkich. Nie dostrzega on także swoich pomyłek, jest zarozumiały i pyszałkowaty.

Strzelec bywa także postrzegany jako bajerant i bajkopisarz, dodający do każdej opowieści swoje "trzy grosze". Niestety, bywa też próżny i nieczuły - ciężko okazać mu uczucia, zresztą ma poczucie, że szkoda czasu na takie błahostki, skoro mógłby przeznaczyć go na własny rozwój - lekturę książki, film czy wizytę na siłowni.

Wstydliwą wadą Strzelca jest także jego obłuda. Nie wynika ona ze złych pobudek - Strzelcowi bardzo zależy na spokoju i dobrej atmosferze, nie lubi konfrontacji i konfliktów. To sprawia, że czasem rezygnuje z mówienia prawdy, ukrywa własne zdanie, uśmiecha się do ludzi, których nie lubi i nie okazuje swojej niechęci. Gdy prawda wyjdzie na jaw, ludzie mogą być niemile zaskoczeni jego obłudnym zachowaniem. On jednak liczy w duchu, że jego fałszywy uśmiech pozostanie słodkim sekretem - szkoda przecież czasu na kolejne, niepotrzebne konflikty.