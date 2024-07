Najmniej lubią to imię rodzice ze świętokrzyskiego. W innych częściach Polski jest bardzo popularne

Imię Hubert jest w Polsce dosyć popularne. W 2019 roku urodziło się 1682 chłopców o tym imieniu. Choć cztery lata później liczba ta nieco spadła, to w dalszym ciągu przyszli rodzice chętnie nadają to imię swoim synom. W 2023 roku urodziło się już 1159 Hubertów, z czego najwięcej w województwie małopolskim (180), a najmniej w województwie świętokrzyskim (13).

Jaki jest mężczyzna o imieniu Hubert? To człowiek ambitny, skoncentrowany na pracy i celach życiowych. Umiejętnie wykorzystuje nabytą wiedzę, ale również zdobyte w życiu umiejętności do tego, aby rozwijać się zawodowo. To dobry przyjaciel i doskonały towarzysz zabaw. Otwarcie mówi, co czuje, nie boi się również wysłuchiwać tego, co myślą i odczuwają inni.