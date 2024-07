Grzegorz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Gregorius i oznacza być czujnym. W przeszłości bardzo często było używane przez papieży, którzy przyjmowali imię Grzegorz po objęciu władzy w kościele.

Grzegorz to popularne imię w Polsce, chociaż coraz rzadziej nadawane jest chłopcom, którzy przychodzą na świat. W 2019 roku w naszym kraju urodziło się 738 panów o tym imieniu, zaś w 2023 już jedynie 378. Najwięcej z nich pojawiło się w województwie mazowieckim (62), a najmniej w województwach lubelskim i zachodniopomorskim.

To imię mężczyzny, któremu wielu zarzuca zbytnią arogancję. Czy taki jest w rzeczywistości?

Istnieje wiele zdrobnień, którymi można nazwać mężczyznę o imieniu Grzegorz. Niektóre z nich to:

Grzegorz bywa egocentrykiem , przez co wielu osobom wydaje się, że nie liczy się ze zdaniem innych. Tymczasem umie być obiektywny i poświęcić swoje dobro dla wyższej idei. Nie lubi jednak sprzeciwu i ceni sobie pracę z ludźmi, którzy mają podobne poglądy do jego. W trudnych sytuacjach bliscy mogą liczyć na jego pomoc. Skupia wtedy swoje siły na tym, aby szybko znaleźć dobre wyjście z opresji.

Grzegorz to numerologiczna piątka. Co to oznacza? Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, obraca się wokół elit i osób wpływowych. Jest pewny siebie, a w kontaktach z ludźmi ceni przede wszystkim szczerość. Ma niezachwiany system wartości i nie lubi, gdy ktoś próbuje mu wmówić, że rzeczywistość wygląda inaczej, niż sam założył. Jest stały w uczuciach, dlatego sprawdza się jako życiowy partner, mąż i ojciec.