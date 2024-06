W numerologii każda liczba jest istotna. Według niej również data urodzenia ma kluczowe znaczenie dla naszych losów. Chociaż niektórzy wierzą w magiczną moc liczb, to numerologia jest uznawana za pseudonaukę. Podobnie jak astrologia, wywodzi się z ezoteryki.

Data urodzenia w numerologii

Data urodzenia w numerologii ma mieć wpływ na nasze życie. Sumując poszczególne jej cyfry, możemy sprawdzić, jaką cyfrą w numerologii jesteśmy. Ponoć ma to oddziaływać nasz charakter, talenty i to, jak potoczy się nasze życie. To w pewnym sensie indywidualna wróżba dla każdego z nas, która towarzyszy nam od momentu przyjścia na świat.

W numerologii są też daty urodzenia, które uchodzą za najszczęśliwsze. Osoby urodzone w tych dniach uważa się za urodzone pod szczęśliwą gwiazdą. Można o nich powiedzieć, że są wybrańcami losu. Nie bez powodu - w dniu ich urodzin cyfry znalazły się w wyjątkowym ułożeniu. Jedna z takich dat uchodzi za najszczęśliwszą. Wszystko dzięki jednej cyfrze.

Najszczęśliwsza data urodzenia

07.07 - oto najszczęśliwsza data urodzenia według numerologii. Im więcej siódemek w dacie urodzenia, tym lepiej. Osoby urodzone w tym dniu są prawdziwymi szczęściarzami. Los przygotował im wiele niespodzianek, ale mocna wibracja wspomnianych cyfr sprawia, że przez życie przechodzą bez większych niepowodzeń.

Cyfra 7 w numerologii jest wyjątkowa, bo symbolizuje intuicję, wiedzę, tajemnicę i duchowość. Siódemka oznacza też podążanie za swoim przeznaczeniem i życiową misję do spełnienia. To też najbardziej radosna ze wszystkich cyfr. Dlatego też jeśli w dacie urodzenia pojawia się więcej niż raz, oznacza to, że otaczająca nas aura jest pozytywna. Siódemka to również energia do działania i dążenie do szczęścia. Pozwala zgłębiać tajniki ludzkiej duszy.

Numerologiczna 7. Jaka jest naprawdę?

Numerologiczne Siódemki mają w sobie wielką moc 123RF/PICSEL

Osoby, których data urodzenia po zsumowaniu poszczególnych cyfr daje 7, uchodzą za zagadkowe i tajemnicze. W ciągu życia starają się dążyć do ideału i poszukują odpowiedzi na trudne i ważne pytania. To urodzeni filozofowie, którzy uwielbiają rozmyślać o różnych sprawach, dlatego gdy pojawiają się problemy czy sprawy, które trzeba rozwiązać, podchodzą do nich w sposób spokojny i zawsze wybierają dobre rozwiązanie.

Numerologiczne Siódemki to urodzone perfekcjonistki lub perfekcjoniści. Jeśli wytyczą sobie cel, robią wszystko, by go osiągnąć. Koncentrują się przede wszystkim na sobie, co może czasami utrudniać relacje z innymi ludźmi. Siódemki są inteligentne, cierpliwe, lubią mieć swoje zdanie i nie boją się go głośno wypowiadać. Niektórzy mogą je uznać za wyniosłe, zwłaszcza gdy nie będą chciały od razu się zadeklarować w jakiejś sprawie lub przez długi czas nie będą odpowiadać na wysłane wiadomości. Siódemka czasami potrzebuje sporo czasu i przestrzeni do przemyśleń, dlatego jeśli już da odpowiedź, rozważy wszystkie za i przeciw, będzie to odpowiedź wiążąca.

Siódemki zazwyczaj są szanowane i cieszą się autorytetem otoczenia. Krytyki nie znoszą jednak najlepiej, dlatego też czasami chętnie chowają się przed światem w swoim mieszkaniu czy domu, albo wyjeżdżają do odludnych miejsc. Jeśli ktoś je okłamie albo nie zachowa się wobec nich w porządku, długo potrafią dusić w sobie żal, a winą za całą sytuację obarczają wyłącznie siebie. Jednak gdy emocje opadną, są gotowe do nawet najtrudniejszych rozmów.

Siódemki są silne i pewne siebie, ale tak naprawdę skrywają w sobie ogromne pokłady wrażliwości. Pokazują ją tylko w zaufanym gronie osób.

***

