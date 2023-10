Jakie są osoby spod znaku Wodnika?

Wodnik to zdecydowanie jeden z największych wizjonerów wśród wszystkich znaków. To odważny myśliciel, który śmiało wybiega w przyszłość i odkrywa nowe lądy. Wodnik ma ogromną potrzebę wolności, która pozwala mu rozkwitać i wciąż podejmować się nowych wyzwań. Nie znosi natomiast rutyny i monotonii, która dosłownie go zabija.

Wodnika od dziecka interesuje to co nietypowe, niebanalne, niesprawdzone i nieodkryte. Jest ekscentryczny, niekonwencjonalny, czasem wręcz dziwaczny, ale jedno jest pewne - trudno przejść obok niego obojętnie, a czasem wręcz trudno mu się oprzeć. Wodnik jest kreatywny i otwarty, lubi się uczyć i chętnie zgłębia nowe dziedziny wiedzy. Jest otwarty na nowe technologie, które są wręcz dla niego stworzone - lubi techniczne nowinki i świetnie wykorzystuje je w swojej pracy.

Zodiakalny Wodnik jest wszechstronny i szybko przystosowuje się do nowych okoliczności. Nie lubi zamkniętych, konserwatywnych ludzi z klapkami na oczach - i naprawdę wierzy w to, że każdego dni należy robić jeden krok do przodu, nigdy wstecz.

Wodnik ma naprawdę mnóstwo zalet - jest kreatywny, niezależny, wierny i ciekawski i trudno mu się oprzeć. Nie jest jednak pozbawiony wad, a jedna z nich potrafi zatruć życie nie tylko jemu, ale również najbliższym.

Najgorsza wada zodiakalnego Wodnika. Ma dwie twarze

Wodnik pragnie wciąż przeć do przodu i zmieniać świat. Jest więc niecierpliwy i uparty, a przy tym zapatrzony w siebie i zadufany. Często nie umie też okazywać uczuć i ciężko mu się przystosować do nowych zasad.

Zdjęcie Zodiakalny Wodnik ma dwie twarze / 123RF/PICSEL

Wodnik potrafi być z jednej strony ciepły i kochający, a z drugiej zdystansowany, szorstki i chłodny. O tym znaku mówi się wręcz czasem, że jest jednym wielkim paradoksem. To może oczywiście zachwycać, ale na dłuższą metę bywa bardzo męczące. Tak naprawdę bowiem nigdy nie wiadomo czego można się po nim spodziewać - do końca nie znają go nawet najbliżsi.

