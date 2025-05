Dobromiła to znane staropolskie imię, które pojawia się w polskich źródłach już od XII wieku. Składa się z dwóch członów: "dobra" i "miła", przez co oczywiście jest pozytywnie nacechowane - oznacza bowiem kobietę, która jest dobra i miła.

Imię Bogumiła również pochodzi ze staropolskiej tradycji i oznacza tę, która "jest miła Bogu". Można to interpretować rozmaicie - kobieta o tym imieniu może być wybrana przez Boga do szczególnej misji albo mieć w życiu niebywałe szczęście. Nadanie tego imienia dziewczynce mogło dawniej wiązać się także z jej przywiązaniem do wiary i obrzędów.