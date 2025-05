Makaron muszle doskonale nadaje się do nafaszerowania go wykwintnymi produktami. Jeśli połączysz mięso mielone, pomidory, seler naciowy, marchew i kilka przypraw, możesz się cieszyć bardzo smacznym obiadem. Do dzieła.

Muszle z makaronu faszerowane mięsem mielonym z pomidorami - składniki

1 opakowanie makaronu duże muszle,

2 marchewki,

1 cebula,

2 mniejsze łodygi selera naciowego lub 1 większa,

3 ząbki czosnku,

500 g mięsa mielonego wieprzowego,

500 g mięsa mielonego wołowego,

oliwa,

250 ml bulionu,

2 puszki pomidorów pelati,

starty ser żółty,

sól, pieprz, oregano suszone.

Muszle z makaronu faszerowane mięsem mielonym z pomidorami - przepis

Na rozgrzanej oliwie podsmażamy pokrojone w drobną kostkę cebulę, marchew i seler naciowy, dodajemy również przeciśnięty przez praskę czosnek. Gdy warzywa się odpowiednio zeszklą, dodajemy mięso mielone i podsmażamy. Mięso podsmażamy do momentu, aż na dnie naczynia zredukuje się płyn. Doprawiamy solą, pieprzem i suszonym oregano.

Do tego samego naczynia z mięsem i warzywami dodajemy pomidory pelati i dolewamy odrobinę bulionu (może być drobiowy, wołowy lub warzywny). Całość dokładnie mieszamy i gotujemy na niewielkiej mocy palnika przez minimum godzinę. Im dłuższy czas gotowania, tym nasz sos będzie bardziej aromatyczny. W czasie gotowania sosu co jakiś czas podlewamy go bulionem, gdy płyn w naczyniu zacznie się redukować.

Makaron muszle gotujemy zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na opakowaniu. Ugotowane muszle wypełniamy naszym farszem, posypujemy startym serem i układamy w naczyniu żaroodpornym, którego dno smarujemy odrobiną oliwy. Muszle makaronowe z farszem wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 160 st. C i przeczmy przez ok. 20 minut.

