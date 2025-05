Czego nie wytrzymuje nawet największa miłość? 3 główne powody rozstań według eksperta

Natalia Jabłońska

Miłość to nie tylko uczucia, ale też praca i zaangażowanie. Amerykański terapeuta Jeff Guenther zdradza, dlaczego nawet najdłuższe relacje czasem się rozpadają i co można zrobić, by tego uniknąć.