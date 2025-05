Co robić, by maliny obficie owocowały?

Poza regularnym podlewaniem istnieje jeszcze kilka ogrodniczych obowiązków w uprawie malin . Nie bagatelizuj kwestii usuwania chwastów. Konkurują one z krzewami o wodę i składniki pokarmowe. Ściółkowanie malin zapobiega zarówno rozwojowi inwazyjnych roślin, jak i wysychaniu podłoża. Istotne jest nawożenie - nie tylko specjalistyczne preparaty przynoszą dobre rezultaty. Domowe nawozy do malin także działają, wspierając zdrowy wzrost roślin.

Idealnie wpisuje się w trend niemarnowania domowych zasobów. Zamiast wyrzucać, wykorzystasz praktycznie odpadki z kuchni. Co ważne, obierki z ziemniaków zawierają potas, fosfor, magnez i wapń , które wzmacniają korzenie, wspomagają kwitnienie i przyczyniają się do imponującego owocowania. Z kolei zawarta w kartoflanych resztkach skrobia sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów w glebie.

Teoria za nami, czas przejść do praktyki. Najprostszym sposobem ich wykorzystania jest zakopanie obierek bezpośrednio w ziemi wokół krzewów , na głębokości ok. 10 cm. Możesz też skusić się na przygotowanie domowego nawozu.

Zbierz 1 szklankę świeżych obierek i zalej 10 szklankami gorącej wody. To przykładowa ilość - przygotuj tyle nawozu, by wystarczyło do twoich upraw, trzymając się proporcji 1:10. Pojemnik zakryj i odstaw na 3 dni w ciepłe miejsce. Na koniec przecedź płyn i podlej krzewy malin. Zabieg wykonuj co 3-4 tygodnie. Latem zbierzesz duże i słodkie owoce.