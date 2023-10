Spis treści: 01 Linia losu na dłoni. Jak ją znaleźć?

02 Co oznacza linia losu? Lepiej zwróć na to uwagę

03 Jak interpretować linię losu? To wskazówka na przyszłość

Linia losu na dłoni. Jak ją znaleźć?

Na naszych dłoniach znajduje się wiele linii i kresek. Nawet te najmniejsze w świecie chiromancji mają swoje znaczenie. Ich interpretacja niekiedy bywa zawiła, bo u każdego dłoń wygląda inaczej, a linie przecinają się lub "urywają się" w różnych miejscach.

Zacznie się w poniedziałek. Sprawdź, co zobaczyła wróżka Anne

Chłoną wiedzę jak gąbka. Oto trzy najmądrzejsze znaki zodiaku

Co wydarzy się 15 października 2023 r.? Wróżka Aira ma kilka wskazówek. Sprawdź swój horoskop na niedzielę

Masz tę cyfrę na tablicy rejestracyjnej? Pech gwarantowany Wiele z nich jednak uchodzi za dość podstawowe, jak linia życia, linia serca, czy linia głowy. Jednak na naszych dłoniach pojawiają się też linie rzadziej spotykane.

To właśnie do nich należy linia losu, której nie posiada każdy człowiek, a tylko wybrańcy. Linia losu powinna przebiegać na lewej dłoni i zaczynać się między palcem wskazującym a serdecznym, biec przez środek dłoni i kończyć się u nasady nadgarstka.

Co ciekawe, linia losu może według chiromancji pojawić się w trakcie naszego życia. Wygląd naszych dłoni zmienia się i linia losu może ulec zmianie.

Reklama

Co oznacza linia losu? Lepiej zwróć na to uwagę

Zdjęcie Jak znaleźć linię losu? / 123RF/PICSEL

Linia losu zwana także linią przeznaczenia, jest bruzdą dość rzadką. Ma ona ujawniać to, w jakim stopniu na twoje życie będą miały wpływ różne sytuacje i okoliczności, ujawnia to, jak wpływa na ciebie przeznaczenie.

Fascynaci chiromancji twierdzą również, że jeżeli znalazłeś u siebie linię losu, to uchodzisz za osobę odpowiedzialną, solidną i godną zaufania.

Warto także, już po odnalezieniu tej linii, spoglądać na nią od czasu do czasu, czy ulega zmianie, zwłaszcza, gdy metamorfozie ulega nasze dotychczasowe życie.

Jak interpretować linię losu? To wskazówka na przyszłość

Zdjęcie Jakie są osobny posiadające linię losu? / 123RF/PICSEL

Jeśli twoja linia losu jest mocno zarysowana, jest głęboka to według chiromancji oznacza, że jesteś człowiekiem, który ma kontrolę nad swoim życiem i wcale nie czekasz na przeznaczenie.

Bierzesz sprawy w swoje ręce, kiedy tylko możesz. Linia losu może także pokazywać stopień samotności. Im wyżej się ona zaczyna, tym większym jesteś samotnikiem i cenisz sobie indywidualizm.

A co jeśli linia losu nie występuje na twojej dłoni? Może oznacza to tyle, że nieco gorzej radzisz sobie ze zmianami w twoim życiu i wolniej przystosowujesz się do nowych sytuacji.