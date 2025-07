Niepozorny, ale pełen możliwości. Bób to prawdziwa skarbnica białka, błonnika i cennych witamin. W sezonie letnim warto wykorzystać go nie tylko jako lekką przekąskę, lecz także jako smakowity składnik past, farszów czy pełnowartościowych dań obiadowych. To jedno z tych warzyw, które z łatwością odnajdują się w wielu kulinarnych odsłonach. Ostatnio proponowaliśmy wam np. pulpeciki z bobu, zupę z bobu czy pastę do kanapek. A dzisiaj sprawdźcie przepis od Ewy Wachowicz na pierogi z bobem.