Trudka - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Trudka to zdrobnienie imienia Truda, które z kolei jest skróconą formą imienia Gertruda. Wszystkie te imiona mają germańskie korzenie i wywodzą się od słowa trude, oznaczającego "silna, odważna". Jako zdrobnienie możesz je usłyszeć głównie na Górnym Śląsku.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Trudka?

Kobiety o imieniu Trudka to prawdziwe wulkany energii! Są pełne życia, radosne i zawsze gotowe na nowe wyzwania. Nie boją się trudności i z determinacją dążą do osiągnięcia zamierzonych celów. Trudki są również bardzo samodzielne. Lubią mieć kontrolę nad sytuacją i wolą same podejmować decyzje. Nie znoszą, gdy ktoś próbuje im coś narzucić.

Za nieproszoną radę potrafią się obrazić. Mimo tej silnej i niezależnej natury, Trudki są również bardzo wrażliwe i empatyczne. Potrafią wczuć się w czyjąś sytuację i zawsze służą pomocą. Są serdeczne, życzliwe i otwarte na potrzeby innych ludzi. Lojalność i oddanie to cechy, które wyróżniają je w relacjach z bliskimi. Stanowią oparcie dla rodziny i przyjaciół, zwłaszcza w trudnych chwilach.

Trudki są też niezwykle kreatywne i pomysłowe. Mają głowy pełne pomysłów i chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia - nie tylko w pracy. Są ciekawe świata i lubią poznawać nowe rzeczy. Są również bardzo towarzyskie i chętnie spędzają czas z przyjaciółmi. Bez trudu potrafią rozbawić towarzystwo do łez.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Trudka – idealny zawód dla tej numerologicznej trójki

Trudka to numerologiczna trójka (uważana za jedną ze szczęśliwych), co oznacza, że jest osobą rzetelną, zdyscyplinowaną i skoncentrowaną na szczegółach. Spełni się na stanowiskach, które wymagają m.in. umiejętności analitycznego myślenia. Z zamiłowania do porządku i organizacji, może odnaleźć powołanie jako archiwistka, bibliotekarka lub analityczka.

Trudka - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, aktualnie imię Trudka nie widnieje. Może być ciekawą propozycją dla rodziców, którzy szukają nietypowego imienia dla córki.

Kiedy są imieniny Trudki?

Trudki wypadają w dniu imienin Gertrudy, czyli:

17 marca

13 sierpnia

16 listopada

Jak można zdrabniać imię Trudka?

Przyjaciele zazwyczaj mówią do niej

Trudziulka

Trudeczka

Trudzia lub Trudunia

Znane kobiety o imieniu Trudka

Choć imię Trudka brzmi uroczo, to niestety nie ma wśród jego nosicielek żadnych znanych postaci. W rejestrze PESEL nie odnotowano kobiet tak nazwanych, co oznacza, że jest obecnie całkowicie zapomniane. Być może kiedyś Trudka była popularnym określeniem, ale czasy się zmieniają, a wraz z nimi moda na imiona. Kto wie, może w przyszłości powróci do łask i znów będzie zdobić metryki urodzenia dziewczynek?

Źródła:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, lista imion żeńskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Imiona żeńskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze

Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL