Larysa - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Larysa ma grecki rodowód i przywołuje na myśl starożytne miasta i mityczne opowieści. Wywodzi się od nazwy miasta Larisa. Symbolizuje wszechstronność i zdolność adaptacji.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Larysa?

Kobiety o imieniu Larysa to prawdziwe liderki, które emanują pewnością siebie. Mają jasno określone cele i silną determinację, by je osiągnąć. Gdy już zdobędą to, co sobie ustaliły, nie osiadają na laurach. Zaraz wyznaczają sobie kolejne wyzwania. Dla nich nie ma trudnych decyzji, są tylko braki w informacjach, które trzeba uzupełnić. To m.in. dzięki takiemu podejściu zyskują podziw. Ludzie - zarówno bliscy, jak i w pracy - chętnie oddają się ich przewodzeniu. Larysy mają też silną wolę i potrafią zapanować nad emocjami. Wyprowadzenie ich z równowagi jest wręcz niemożliwe.

Larysa to również pragmatyczka, która twardo stąpa po ziemi. Nie ulega złudzeniom i zawsze stara się realnie ocenić sytuację. Analityczny umysł pozwala jej szybko dostrzegać słabe punkty i znaleźć skuteczne rozwiązania problemów. Jest osobą niezwykle zorganizowaną i zdyscyplinowaną, co przekłada się na sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Mimo silnej osobowości Larysa potrafi również być ciepła i troskliwa. Jest lojalną przyjaciółką i oddaną partnerką, która zawsze dba o dobro najbliższych. Choć czasem może wydawać się zbyt wymagająca i nieustępliwa, to jej działania podyktowane troską o innych.

Larysa - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki

Larysa to prawdziwa kobieta biznesu. Zależy jej na sukcesie i stabilizacji finansowej. Wybierze zatem zawód, który zapewni jej duże pieniądze i możliwość rozwoju zawodowego. Jako numerologiczna czwórka odnajdzie się w roli menedżerki, dyrektorki, przedsiębiorczyni lub specjalistki w dziedzinie finansów albo prawa.

Larysa - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Larysa nosiło 16522 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 15119 (31 stycznia 2023) i 7318 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Larysa otrzymało 13 dziewczynek, a rok wcześniej 34. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie wielkopolskim (10), a najrzadziej w kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim - tam nadano je po 2 razy.

Kiedy są imieniny Larysy?

Imieniny Larysy wypadają 26 marca i 5 września.

Jak można zdrabniać imię Larysa?

Do Larysy można zwracać się pieszczotliwie Laryska, Lara, Larysia, Larynia lub Larka.

Znane kobiety o imieniu Larysa

Choć w Polsce imię Larysa zapisywane jest zazwyczaj przez jedno "s", to w innych krajach często występuje w formie Larissa lub Łarysa. Do znanych kobiet, które je noszą należą:

Larissa Bonfante - profesorka filologii klasycznej,

Larisa Łazutina - rosyjska biegaczka narciarska,

Łarysa Marozawa - białoruska poetka,

Larisa Yurkiw - kanadyjska narciarka alpejska.

