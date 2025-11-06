Nietypowe imię dla dziewczynki. Może to dobry wybór dla twojej córeczki?

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Nietypowe greckie imię dla dziewczynki. Może to dobry wybór dla Twojej córeczki?

Nietypowe imię dla dziewczynki. Może to dobry wybór dla twojej córeczki?
Nietypowe imię dla dziewczynki. Może to dobry wybór dla twojej córeczki?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Larysa - pochodzenie i znaczenie imienia
  2. Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Larysa?
  3. Larysa - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki
  4. Larysa - popularność imienia w Polsce
  5. Kiedy są imieniny Larysy?
  6. Jak można zdrabniać imię Larysa?
  7. Znane kobiety o imieniu Larysa

Larysa - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Larysa ma grecki rodowód i przywołuje na myśl starożytne miasta i mityczne opowieści. Wywodzi się od nazwy miasta Larisa. Symbolizuje wszechstronność i zdolność adaptacji.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Larysa?

Kobiety o imieniu Larysa to prawdziwe liderki, które emanują pewnością siebie. Mają jasno określone cele i silną determinację, by je osiągnąć. Gdy już zdobędą to, co sobie ustaliły, nie osiadają na laurach. Zaraz wyznaczają sobie kolejne wyzwania. Dla nich nie ma trudnych decyzji, są tylko braki w informacjach, które trzeba uzupełnić. To m.in. dzięki takiemu podejściu zyskują podziw. Ludzie - zarówno bliscy, jak i w pracy - chętnie oddają się ich przewodzeniu. Larysy mają też silną wolę i potrafią zapanować nad emocjami. Wyprowadzenie ich z równowagi jest wręcz niemożliwe.

Larysa to również pragmatyczka, która twardo stąpa po ziemi. Nie ulega złudzeniom i zawsze stara się realnie ocenić sytuację. Analityczny umysł pozwala jej szybko dostrzegać słabe punkty i znaleźć skuteczne rozwiązania problemów. Jest osobą niezwykle zorganizowaną i zdyscyplinowaną, co przekłada się na sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Mimo silnej osobowości Larysa potrafi również być ciepła i troskliwa. Jest lojalną przyjaciółką i oddaną partnerką, która zawsze dba o dobro najbliższych. Choć czasem może wydawać się zbyt wymagająca i nieustępliwa, to jej działania podyktowane troską o innych.

Za tym imieniem kryje się kobieta odważna, pewna siebie i pracowita. Jego popularność w Polsce z roku na rok rośnie!
Nietypowe imię dla dziewczynki. Może to dobry wybór dla Twojej córeczki?123RF/PICSEL

Larysa - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki

Larysa to prawdziwa kobieta biznesu. Zależy jej na sukcesie i stabilizacji finansowej. Wybierze zatem zawód, który zapewni jej duże pieniądze i możliwość rozwoju zawodowego. Jako numerologiczna czwórka odnajdzie się w roli menedżerki, dyrektorki, przedsiębiorczyni lub specjalistki w dziedzinie finansów albo prawa.

Larysa - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Larysa nosiło 16522 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 15119 (31 stycznia 2023) i 7318 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) imię Larysa otrzymało 13 dziewczynek, a rok wcześniej 34. Największe zainteresowanie odnotowano w województwie wielkopolskim (10), a najrzadziej w kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim - tam nadano je po 2 razy.

Kiedy są imieniny Larysy?

Imieniny Larysy wypadają 26 marca i 5 września.

Jak można zdrabniać imię Larysa?

Do Larysy można zwracać się pieszczotliwie Laryska, Lara, Larysia, Larynia lub Larka.

Znane kobiety o imieniu Larysa

Choć w Polsce imię Larysa zapisywane jest zazwyczaj przez jedno "s", to w innych krajach często występuje w formie Larissa lub Łarysa. Do znanych kobiet, które je noszą należą:

  • Larissa Bonfante - profesorka filologii klasycznej,
  • Larisa Łazutina - rosyjska biegaczka narciarska,
  • Łarysa Marozawa - białoruska poetka,
  • Larisa Yurkiw - kanadyjska narciarka alpejska.

Chcesz poznać sekrety swojego znaku zodiaku i dowiedzieć się, co gwiazdy szykują w najbliższym czasie? Sprawdź horoskopy naszych wróżek i astrologiczne wskazówki, które pomogą ci lepiej zrozumieć siebie i planować przyszłość. Więcej na kobieta.interia.pl/astrologia

Astrologia
AstrologiaCanva ProINTERIA.PL

źródła: dane.gov.pl

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiająINTERIA.PL

Najnowsze