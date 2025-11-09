Co przyniesie poniedziałek, 10 listopada? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Spis treści: Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Giermek Mieczy

W życiu prywatnym możesz trafić na kogoś, kto walczy z własnymi demonami, a pracę wyobraźni bierze za rzeczywistość. Niektóre osoby są tak pewne swojej racji, że nie da się przemówić im do rozsądku. W finansach próba demaskacji może zakończyć się wielkim blamażem. Działaj dyskretnie i nie rzucaj wyzwań. Nauczenie się fachu i narzędzi zajmie jeszcze chwilę.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta 3 Mieczy

W życiu prywatnym trzy odległe drogi mogą się w końcu przeciąć. Trzeba będzie ostrożnie z kimś postępować, brać pod uwagę jego uczucia, uprzedzenia. Uważaj, by nie nastąpić drażliwej osobie na odcisk. Możesz utrzymać kruchą równowagę pomiędzy stronami, które niespecjalnie się lubią, ale potrafią współpracować dla większego dobra. W finansach znajdziesz źródło problemu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych widać akceptację, tolerancję, poczucie, że miłość jest ważniejsza niż wszelkie uprzedzenia. Możesz wejść w związek, jakiego w twoim rodzinie lub otoczeniu jeszcze nigdy nie było. W grę wchodzi połączenie się w pewien sposób na zawsze. W finansach twoja praca może wydać owoce właśnie teraz. Powstanie zalążek biznesu, pomysł trafi do przekonania.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta As Buław

W relacjach prywatnych ważne decyzje będą należały całkowicie do ciebie. Postępuj szczerze i z prostotą. Mów bez zbędnych eufemizmów ani uogólnień. Ktoś doceni otwartość, a ty szybko się dowiesz, na czym stoisz. Czas jest cenny, nie należy go marnować. Rola inicjatora jest absolutnie twoja. Nie bój się jej.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt z kimś, kto popadł w desperację, a jego rozpacz jest wręcz zaraźliwa. W grę wchodzi utrata wiary, wielki zawód miłosny lub gwałtowny rzut depresji. W każdym wypadku potrzebna będzie litość, cierpliwość i duża doza optymizmu. W finansach czasem dobrze jest się czegoś wyrzec, uwolnić od nadmiaru rzeczy i zależności.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych odwróć czyjąś uwagę od niewygodnego tematu. Czasem warto udać naiwność, ukryć swoją prawdziwą wiedzę. Nie bój się czyjegoś lekceważenia, bo ono daje dużo swobody, pozwala się rozeznać w sytuacji… W finansach nie pokazuj wszystkich swoich atutów, zostaw coś na później, co bardzo zaskoczy otoczenie, wprawi je w stupor.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Król Buław

W życiu prywatnym możesz się zetknąć z człowiekiem prostym, ale szczerym i oddanym sprawie. Jeśli masz nadzieję na stały związek, dobre partnerstwo, to teraz pojawiają się spore na to szanse. Dobra energia jest po twojej stronie. W finansach możesz mieć dobry kontakt z mężczyzną, jeśli pozwolisz mu działać we własnym tempie i preferowanymi metodami.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych ktoś może odmówić ci prawa głosu. Nie pozostanie nic, tylko czekać. Unikaj sytuacji, w której znajdziesz się z dala od grupy wsparcia, stracisz z nią kontakt. Nikt nie ma prawa izolować cię od bliskich. Ktoś się zaszył, zniknął z radaru i zapewne nie zdoła prędko wrócić, choćby nawet chciał. W finansach projekt może zostać zawieszony.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych możesz otrzymać wiadomość, która ukoi serce i nerwy. To może być list z wyjaśnieniami, wyznanie, testament, propozycja. Jeśli w twoje sprawy angażuje się aktualnie jakiś urząd, to możliwe, że stanie on po twojej stronie. W finansach może w twoje ręce trafić obszerny raport, życiorys lub historia, która uszlachetni czyjś wizerunek w twoich oczach.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Śmierć

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto jest gotowy na wszystko. Tacy ludzie wykonują polecenia i nie zadają pytań. Mogą wierzyć w wyższy porządek, ogólny plan lub… nie wierzą w nic. Funkcjonują z dnia na dzień. Takich ludzi należy się strzec. W finansach uważaj, by eksperyment nie wymknął się spod kontroli.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych uwaga na łapczywość, pomieszanie, zagubienie w świecie uczuć. Jesteś na etapie, kiedy jeszcze można nie wiedzieć, czego się chce. W grę wchodzi dużo randek z wieloma osobami, choć wszystkie będą miały wspólny rys. W finansach możliwa będzie gra na dwa fronty, praca dla dwóch przedsiębiorstw, by w końcu wybrać jedno.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych coś się kończy i choć może to przyprawiać o smutek, ostatecznie pozwoli ci się uwolnić, wyjdzie na dobre. Niektórzy ludzie nie potrafią funkcjonować bez dramatu, złości czy żalu, ich sukcesem nie jest własna radość tylko czyjaś zgryzota. W finansach nie wkładaj pieniędzy w tzw. toksyczne fundusze, nie handluj z ludźmi o złej reputacji.

