Spis treści: Gujawa - owoc, który zaskakuje wartościami odżywczymi Co wyróżnia gujawę na tle innych owoców? Reguluje cukier, syci, wspiera metabolizm Jak jeść gujawę? To prostsze, niż myślisz Czy warto wprowadzić gujawę do diety? Zdecydowanie tak

Gujawa - owoc, który zaskakuje wartościami odżywczymi

Gujawa pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, ale uprawiana jest też w Azji i Afryce. Ma cienką, zielonkawo-żółtą skórkę i różowy lub biały miąższ o słodko-kwaśnym smaku. Choć na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, to prawdziwa bomba odżywcza.

Co wyróżnia gujawę na tle innych owoców?

Najwięcej białka spośród owoców - 100 g gujawy dostarcza aż 2,6-3 g białka, czyli 3-4 razy więcej niż jabłko czy truskawki.

Duża ilość błonnika - ok. 5 g na 100 g, co wspiera trawienie i daje długie uczucie sytości.

Niski indeks glikemiczny - sprzyja stabilnemu poziomowi glukozy we krwi.

Ogromna dawka witaminy C - nawet cztery razy więcej niż pomarańcze.

Plus: witaminy A, E, K, potas, magnez i przeciwutleniacze.

Gujawa pomaga dbać o zdrowie i urodę 123RF/PICSEL

Reguluje cukier, syci, wspiera metabolizm

To właśnie połączenie błonnika, niskiego IG i stosunkowo wysokiej zawartości białka sprawia, że gujawa to idealny owoc dla osób z insulinoopornością, cukrzycą typu 2 czy problemami z podjadaniem. Pomaga uniknąć gwałtownych skoków glukozy, a do tego daje sytość na dłużej niż wiele popularnych przekąsek.

Dzięki obecności przeciwutleniaczy gujawa działa też przeciwzapalnie i wspiera odporność. A niektóre badania sugerują, że może mieć pozytywny wpływ na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Jak jeść gujawę? To prostsze, niż myślisz

Gujawę można jeść ze skórką, choć niektórzy wolą ją obrać ze względu na jej nieco szorstką fakturę. W środku znajdziesz drobne jadalne pestki - podobne jak w granacie. Owoc świetnie smakuje na surowo, ale możesz go też:

d odać do owsianki lub jogurtu,

zblendować w smoothie,

dorzucić do sałatki owocowej lub wytrawnej,

użyć jako bazę do domowej galaretki lub dżemu.

W krajach azjatyckich popularna jest gujawa z chili i solą - jako zdrowa przekąska między posiłkami.

Gujawa ma wiele właściwości zdrowotnych. Można spożywać ją na surowo, lub pić napar z jej liści 123RF/PICSEL

Czy warto wprowadzić gujawę do diety? Zdecydowanie tak

Choć w Polsce gujawa nie należy do owoców codziennych, coraz częściej pojawia się w sklepach z egzotyczną żywnością i dużych marketach. Można kupić ją świeżą, suszoną, a także w formie soków czy przecierów.

Jeśli zależy ci na diecie, która:

daje długie uczucie sytości,

omaga kontrolować poziom cukru,

wspiera odporność i metabolizm,

to gujawa może być idealnym dodatkiem do twojego jadłospisu - zarówno na diecie redukcyjnej, jak i w zbilansowanym odżywianiu bez rygorów.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło INTERIA.PL

"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL