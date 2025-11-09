Dlaczego wspólne cechy są kluczem do szczęśliwego związku? Badania potwierdzają jasno

Karolina Iwaniuk

Oprac.: Karolina Iwaniuk

Większość stabilnych związków opiera się na wspólnych cechach partnerów, takich jak zgodność poczucia humoru, sposób komunikowania się i wzajemne zainteresowanie. To właśnie podobieństwa, a nie różnice, pomagają przetrwać trudności i zapewniają długofalową satysfakcję emocjonalną.

Psycholog zdradza, jakie słowa świadczą o prawdziwym zaufaniu w związku
Psycholog zdradza, jakie słowa świadczą o prawdziwym zaufaniu w związkuafrica-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Przeciwieństwa się przyciągają? Tak, ale tylko na początku relacji

Często mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają i rzeczywiście, niekiedy takie energie w związku mogą dobrze funkcjonować na zasadzie wzajemnego uzupełniania się. Różnice potrafią dodać relacji świeżości, intrygi i ekscytacji. To one często przyciągają nas do siebie na początku, uruchamiając mechanizmy ciekawości i fascynacji nowością.

Zobacz również:

W jakiej relacji naprawdę jesteś? Ten quiz zdradzi więcej, niż myślisz
Życie i styl

W jakiej relacji jesteś? Sprawdź, co mówi o tobie twój związek

Karolina Woźniak

Jednak współczesne badania psychologiczne coraz wyraźniej pokazują, że trwałość związku zależy mniej od różnic, a bardziej od podobieństw. Jak wykazał w 2022 roku zespół dr. Sama Schachnera z Uniwersytetu w Pensylwanii, to właśnie "wspólne wzorce poznawcze i emocjonalne" - nie kontrasty - są najlepszym predyktorem satysfakcji małżeńskiej w długim okresie.

Z kolei badanie ponad 80 000 par przeprowadzone w 2023 roku przez University of Colorado Boulder potwierdziły, że partnerzy mają tendencję do dobierania się nie tylko pod względem osobowości, ale też poglądów, wartości i nawyków dnia codziennego. Przeciwieństwa mogą więc przyciągać na etapie zauroczenia, ale podobieństwa pomagają przetrwać w dalszej perspektywie relacji.

Wobec tego, jakie wspólne cechy według badań naukowych pieczętują relację i dają większą szansę na przetrwanie miłości? Okazuje się, że jest ich kilka.

Wspólne poczucie humoru? Śmiech to zdrowa relacja

Teoria siedmiu związków. Sprawdź czy jesteście dla siebie stworzeni
Wspólne poczucie humoru to doskonała podwalina pod trwały związek 123RF/PICSEL

Badania naukowe z 2017 i 2018 roku wykazały, że pary, które częściej się razem śmieją, deklarują wyższy poziom satysfakcji i zaufania. Wspólny śmiech działa jak naturalny "klej emocjonalny" - wzmacnia poczucie bliskości i pomaga szybciej rozładowywać napięcia.

Nie chodzi o identyczny gust komediowy, lecz o to, by śmiać się z podobnych rzeczy w codziennych sytuacjach. W zdrowych relacjach humor bywa narzędziem regulującym emocje. Pozwala zamieniać frustrację w lekkość, a z biegiem lat staje się subtelnym kodem bliskości.

Taki kod porozumienia to także sposób komunikacji. Psycholożka dr Julie Gottman, współzałożycielka Gottman Institute, zauważa, że "komunikacja jest walutą miłości". Badania jej zespołu z 2021 roku pokazują, że pary, które rozwinęły zbieżne sposoby rozmawiania o trudnych emocjach, mają nawet ok. 90 proc. większą szansę na utrzymanie związku przez ponad dekadę.

Nie chodzi o unikanie konfliktów, lecz o synchronizację - wspólne ustalenie, kiedy i jak rozmawiać. Jedni potrzebują natychmiastowego dialogu, inni chwili ciszy i refleksji. Najważniejsze, by obie strony rozumiały i respektowały ten rytm.

Introwertyk i ekstrawertyk. Czy to może się udać?

Jak różnica wieku między partnerami może wpływać na trwałość związku? Naukowcy to zbadali
Czy przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają?123RF/PICSEL

Ekstrawertyk z introwertykiem mogą tworzyć zgodną parę? To może zadziałać, ale tylko wtedy, gdy rozumieją nawzajem swoje potrzeby i w pełni je akceptują. Badania z 2022 roku opublikowane w "Journal of Social and Personal Relationships" wykazały, że to nie poziom towarzyskości sam w sobie, lecz synchronizacja energii społecznej jest kluczem do harmonii.

Szczęśliwe pary potrafią dostosować swoje oczekiwania - jedno może potrzebować wieczoru w domu, drugie spotkania ze znajomymi, ale żadne nie czuje się winne ani zaniedbane. W efekcie życie towarzyskie nie jest źródłem napięć, lecz równowagi.

Taki rodzaj charakteru i potrzeb społecznych łączy się także niekiedy z ciekawością świata i kultury. Wspólne eksplorowanie świata wzmacnia więź poprzez tworzenie nowych, pozytywnych wspomnień. Według badań opublikowanych w "Psychological Science" w 2020 roku, pary, które regularnie angażują się we wspólne odkrywanie nowych doświadczeń, mają wyższy poziom porozumienia w związku i romantycznej satysfakcji.

Wciąż ciekawi cię osoba, z którą żyjesz? To doskonale

Są takie słowa, które kierowane do partnera, jeszcze bardziej umacniają związek. Czy często ich używasz?
Są takie słowa, które kierowane do partnera, jeszcze bardziej umacniają związek. Czy często ich używasz?123RF/PICSEL

Choć brzmi to nieco banalnie, badania prof. Johna Gottmana i dr Teresy Amabile z Harvard Business School wskazują, że pary, które codziennie wykazują autentyczne zainteresowanie sobą, mają o 70 proc. większą szansę na długofalową satysfakcję emocjonalną.

To codzienne drobiazgi - pytania o nastrój, pochwały, flirt, zauważanie zmian - tworzą poczucie bycia widzianym i docenianym. Zainteresowanie partnerem to nie jednorazowy gest, ale rytuał, który podtrzymuje iskry bliskości.

Joanna Warpas. Jak rozpoznać czerwone flagi w związku?INTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze