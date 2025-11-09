Przeciwieństwa się przyciągają? Tak, ale tylko na początku relacji

Często mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają i rzeczywiście, niekiedy takie energie w związku mogą dobrze funkcjonować na zasadzie wzajemnego uzupełniania się. Różnice potrafią dodać relacji świeżości, intrygi i ekscytacji. To one często przyciągają nas do siebie na początku, uruchamiając mechanizmy ciekawości i fascynacji nowością.

Jednak współczesne badania psychologiczne coraz wyraźniej pokazują, że trwałość związku zależy mniej od różnic, a bardziej od podobieństw. Jak wykazał w 2022 roku zespół dr. Sama Schachnera z Uniwersytetu w Pensylwanii, to właśnie "wspólne wzorce poznawcze i emocjonalne" - nie kontrasty - są najlepszym predyktorem satysfakcji małżeńskiej w długim okresie.

Z kolei badanie ponad 80 000 par przeprowadzone w 2023 roku przez University of Colorado Boulder potwierdziły, że partnerzy mają tendencję do dobierania się nie tylko pod względem osobowości, ale też poglądów, wartości i nawyków dnia codziennego. Przeciwieństwa mogą więc przyciągać na etapie zauroczenia, ale podobieństwa pomagają przetrwać w dalszej perspektywie relacji.

Wobec tego, jakie wspólne cechy według badań naukowych pieczętują relację i dają większą szansę na przetrwanie miłości? Okazuje się, że jest ich kilka.

Wspólne poczucie humoru? Śmiech to zdrowa relacja

Wspólne poczucie humoru to doskonała podwalina pod trwały związek 123RF/PICSEL

Badania naukowe z 2017 i 2018 roku wykazały, że pary, które częściej się razem śmieją, deklarują wyższy poziom satysfakcji i zaufania. Wspólny śmiech działa jak naturalny "klej emocjonalny" - wzmacnia poczucie bliskości i pomaga szybciej rozładowywać napięcia.

Nie chodzi o identyczny gust komediowy, lecz o to, by śmiać się z podobnych rzeczy w codziennych sytuacjach. W zdrowych relacjach humor bywa narzędziem regulującym emocje. Pozwala zamieniać frustrację w lekkość, a z biegiem lat staje się subtelnym kodem bliskości.

Taki kod porozumienia to także sposób komunikacji. Psycholożka dr Julie Gottman, współzałożycielka Gottman Institute, zauważa, że "komunikacja jest walutą miłości". Badania jej zespołu z 2021 roku pokazują, że pary, które rozwinęły zbieżne sposoby rozmawiania o trudnych emocjach, mają nawet ok. 90 proc. większą szansę na utrzymanie związku przez ponad dekadę.

Nie chodzi o unikanie konfliktów, lecz o synchronizację - wspólne ustalenie, kiedy i jak rozmawiać. Jedni potrzebują natychmiastowego dialogu, inni chwili ciszy i refleksji. Najważniejsze, by obie strony rozumiały i respektowały ten rytm.

Introwertyk i ekstrawertyk. Czy to może się udać?

Czy przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają? 123RF/PICSEL

Ekstrawertyk z introwertykiem mogą tworzyć zgodną parę? To może zadziałać, ale tylko wtedy, gdy rozumieją nawzajem swoje potrzeby i w pełni je akceptują. Badania z 2022 roku opublikowane w "Journal of Social and Personal Relationships" wykazały, że to nie poziom towarzyskości sam w sobie, lecz synchronizacja energii społecznej jest kluczem do harmonii.

Szczęśliwe pary potrafią dostosować swoje oczekiwania - jedno może potrzebować wieczoru w domu, drugie spotkania ze znajomymi, ale żadne nie czuje się winne ani zaniedbane. W efekcie życie towarzyskie nie jest źródłem napięć, lecz równowagi.

Taki rodzaj charakteru i potrzeb społecznych łączy się także niekiedy z ciekawością świata i kultury. Wspólne eksplorowanie świata wzmacnia więź poprzez tworzenie nowych, pozytywnych wspomnień. Według badań opublikowanych w "Psychological Science" w 2020 roku, pary, które regularnie angażują się we wspólne odkrywanie nowych doświadczeń, mają wyższy poziom porozumienia w związku i romantycznej satysfakcji.

Wciąż ciekawi cię osoba, z którą żyjesz? To doskonale

Są takie słowa, które kierowane do partnera, jeszcze bardziej umacniają związek. Czy często ich używasz? 123RF/PICSEL

Choć brzmi to nieco banalnie, badania prof. Johna Gottmana i dr Teresy Amabile z Harvard Business School wskazują, że pary, które codziennie wykazują autentyczne zainteresowanie sobą, mają o 70 proc. większą szansę na długofalową satysfakcję emocjonalną.

To codzienne drobiazgi - pytania o nastrój, pochwały, flirt, zauważanie zmian - tworzą poczucie bycia widzianym i docenianym. Zainteresowanie partnerem to nie jednorazowy gest, ale rytuał, który podtrzymuje iskry bliskości.

Joanna Warpas. Jak rozpoznać czerwone flagi w związku? INTERIA.PL