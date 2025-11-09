Tylko osoby o naprawdę błyskotliwym umyśle podają poprawną odpowiedź

Matematyczne łamigłówki potrafią nieźle namieszać w głowie. Szczególnie te, które z początku wydają się banalne. Co może być trudnego w prostej zagadce o piłkach? A może jednak? Nie wszystko jest takie oczywiste. Spróbujesz swoich sił?

Test na inteligencję, który rozwiąże tylko prawdziwy geniusz
Zadanie, które zaskoczyło nawet nauczycieli

Nic tak nie pobudza mózgu jak porcja matematyki. Takie ćwiczenia rozwijają logiczne myślenie, wspierają koncentrację i pokazują, że liczby potrafią być naprawdę wciągające. Zmierz się z krótką zagadką - prostą z pozoru, ale pełną pułapek. Masz 10 sekund. Dasz radę? Spójrz na poniższe polecenie. Jeśli zadanie będzie sprawiało ci kłopot, to zerknij na podpowiedź.

W magazynie są skrzynie po 12 piłek każda. Załadunek zajmuje 7 skrzyń i jeszcze 5 pojedynczych piłek. Ile piłek jest razem?

 Podpowiedź: policz pełne skrzynie, potem dodaj resztę.

Poprawna odpowiedź

Udało ci się rozpracować naszą łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz rozwiązanie.

  • 7 x 12 = 84
  • 84 + 5 = 89
Łącznie jest 89 piłek.

