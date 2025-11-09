Tylko osoby o naprawdę błyskotliwym umyśle podają poprawną odpowiedź
Matematyczne łamigłówki potrafią nieźle namieszać w głowie. Szczególnie te, które z początku wydają się banalne. Co może być trudnego w prostej zagadce o piłkach? A może jednak? Nie wszystko jest takie oczywiste. Spróbujesz swoich sił?
Zadanie, które zaskoczyło nawet nauczycieli
Nic tak nie pobudza mózgu jak porcja matematyki. Takie ćwiczenia rozwijają logiczne myślenie, wspierają koncentrację i pokazują, że liczby potrafią być naprawdę wciągające. Zmierz się z krótką zagadką - prostą z pozoru, ale pełną pułapek. Masz 10 sekund. Dasz radę? Spójrz na poniższe polecenie. Jeśli zadanie będzie sprawiało ci kłopot, to zerknij na podpowiedź.
W magazynie są skrzynie po 12 piłek każda. Załadunek zajmuje 7 skrzyń i jeszcze 5 pojedynczych piłek. Ile piłek jest razem?
Podpowiedź: policz pełne skrzynie, potem dodaj resztę.
Poprawna odpowiedź
Udało ci się rozpracować naszą łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz rozwiązanie.
- 7 x 12 = 84
- 84 + 5 = 89
Łącznie jest 89 piłek.
