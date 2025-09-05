Rydze, podgrzybki i borowiki

W ubiegłym tygodniu deszcz spadł w wielu częściach Polski, co przełożyło się na grzybowe zbiory. Ze Śląska płyną do doniesienia i zdjęcia pierwszych zebranych w tym roku rydzów. Natomiast grzybiarze z województwa mazowieckiego coraz częściej dzielą się fotografiami borowików szlachetnych. Do lasu warto iść też w warmińsko-mazurskim. Jedna z użytkowniczek facebookowego forum Grzybiarze.pl napisała, opatrując swój wpis zdjęciami podgrzybków:

W końcu i ja byłam, 2 wiaderka [podgrzybków - przyp. red.] i kosz kani.

Podgrzybki widywane bywają nie tylko w warmińsko-mazurskim, ale także w lubuskim i na Pomorzu. Do lasu warto wybrać się również na Podlasiu, skąd płyną doniesienia o pierwszych gąskach zielonych oraz na Lubelszczyźnie, gdzie nadal kurki żółcą się w lasach.

Małopolska czeka na grzyby. Opady deszczu w kilku ostatnich dniach sprawiły, że leśne runo stało się wilgotne, toteż w weekend grzybiarze z tej części Polski mogą udać się na rekonesans z nadzieją wypełniania koszyka.

Borowiki to prawdziwie szlachetne grzyby 123RF/PICSEL

Nie wszędzie obrodziło grzybami

Nie wszędzie jednak grzybiarze cieszą wspaniałymi zbiorami. W województwach: podkarpackim, łódzkim, dolnośląskim i świętokrzyskimi grzybiarze wracają z lasów z pustymi koszykami.

...w trzech odwiedzonych lokalizacjach pustogrzybie zupełne bezśladowe. Deszcz nieco skropił ściółkę, jednak dalece niedostatecznie.

Donosi użytkownik forum grzyby.pl z województwa świętokrzyskiego.

Podobne doniesienia płyną też z innych województw, gdzie, choć spadł deszcz, było go za mało by pobudzić grzybnie.

"Szybkie rozpoznanie sytuacji. Około 40 minut chodzenia po 6 rano, sprawdzone dwa miejsca w tym czasie. Grzybów kompletnie zero, jakichkolwiek" - na tym samym forum donosi użytkownik z ziemi łódzkiej.

