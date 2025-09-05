Meghan Markle nie przyznaje się do porażki? Milczy na ten temat

Za nami premiera drugiego sezonu programu lifestyle'owego "Z miłością, Meghan", którego gospodynią jest Meghan Markle.

Po pierwszym sezonie produkcji pojawiło się wiele głosów krytyki i większą część publiczności zdziwiła wieść o drugim sezonie.

Meghan Markle niedawno w jednym z podcastów przyznała, że ta krytyka nie pochodzi od grupy docelowej jej programu i nie zdawała się nią zbytnio przejmować.

Tak jest też w przypadku najnowszej produkcji, ale to nie oznacza, że Meghan nie boryka się z biznesowymi problemami.

Okazało się, że w cieniu radości z okazji drugiego sezonu "Z miłością, Meghan" żona księcia Harry'ego, musiała przełknąć gorzką porażkę dotyczącą jej innego biznesu.

Meghan Markle po cichu zamknęła interes, dzięki któremu otrzymywała prowizję za polecanie niektórych ze swoich ulubionych produktów.

Księżna Sussex najwyraźniej niedawno zamknęła swoją witrynę ShopMy. Platforma umożliwiała użytkownikom tworzenie spersonalizowanych cyfrowych witryn sklepowych w celu rekomendowania ich ulubionych produktów, z czego korzystała także Meghan.

Meghan zarabiała pieniądze za każdym razem, gdy któryś z jej obserwujących kupił jeden z polecanych przez nią produktów za pośrednictwem witryny.

Wartość przedmiotów wahała się od szarych koszulek o wartości 20 funtów (40 dolarów australijskich) do jedwabnych sukni o wartości 1600 funtów (3200 dolarów australijskich). Najwidoczniej mało kto skusił się na jej rekomendacje.

Meghan Markle skupia się na programie i promowaniu swojej marki

Meghan Markle stara się mówić o swoich sukcesach w biznesie Bloomberg Originals East News

Meghan Markle nie zabrała głosu w sprawie zamknięcia witryny, za to ostatnio chętnie pojawia się w podcastach i udziela wywiadów, promując i opowiadając o programie i o swojej marce ekskluzywnych produktów spożywczych "As Ever".

As Ever sprzedaje kolekcję przetworów owocowych, herbat ziołowych, wina, a także mieszanki do naleśników i kruchych ciasteczek z kwiatowymi posypkami charakterystycznymi dla Meghan. Wszystko to znajduje się także w najnowszych odcinkach drugiej serii programu.

Patrząc na rozwój kariery Meghan Markle po przeprowadzce do USA z Wielkiej Brytanii, zauważamy, że księżna nie przejmuje się porażkami i skupia się wytrwale na sukcesach i mówieniu o nich. Media jednak bacznie śledzą każdy jej krok i odnotowują nie tylko te szczęśliwe chwile, ale także i właśnie potknięcia Meghan w świecie biznesu.

