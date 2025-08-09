Mówi się, że jest idealne dla kobiety o... kręconych włosach. Wspaniałe imię

Nosi je prawie 200 Polek. Oznacza: kędzierzawa
Kędzierzawe włosy to nie tylko fryzura - to styl życia! Można go odzwierciedlić w imieniu Kryspina, które z łacińskiego oznacza właśnie "kędzierzawą". Jakie cechy charakteru mają noszące je kobiety? Ile jest Kryspin w Polsce i kiedy obchodzą imieniny? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania!
Kryspina - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Kryspina wywodzi się z łacińskiego słowa crispa i oznacza "kędzierzawa" lub "falująca". Przywołuje na myśl obraz kobiety o bujnych, niesfornych włosach, które symbolizują jej niepokorny charakter.
Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Kryspina?
Kryspina to kobieta emanująca pewnością siebie. Jej niezachwiany system wartości i silne poczucie własnej wartości sprawiają, że jest niezależna i nieugięta w przekonaniach. Ma arystokratyczne maniery i naturalną elegancję, które przyciągają uwagę i budzą szacunek. Jest asertywna i nie boi się wyrażać własnego zdania, a jeśli trzeba - zaciekle broni swoich racji. Kobieta o tym imieniu:
- jest lojalna i oddana. Jej stałość w uczuciach sprawia, że staje się wierną przyjaciółką i partnerką, ale oczekuje tego samego od innych;
- ceni sobie szczerość i otwartość;
- nie toleruje fałszu i manipulacji;
- ma silną osobowość, która może prowadzić do konfliktów, ale zawsze dąży do rozwiązania problemów w sprawiedliwy sposób.
Kryspina to kobieta o wielkim sercu, która jest zawsze gotowa pomóc innym. Jej wrażliwość na potrzeby innych sprawia, że jest cenioną doradczynią w wielu sprawach. Choć czasem może wydawać się chłodna i zdystansowana, to pod tą powierzchnią kryje się ciepła i troskliwa osoba. Taka, która pragnie harmonii i szczęścia dla siebie i bliskich.
Kryspina - idealny zawód dla tej numerologicznej piątki
Kryspina - numerologiczna piątka - odnajdzie się w roli terapeutki, doradczyni zawodowej, mediatorki lub pracownicy socjalnej. Zamiłowanie do sztuki i estetyki otwiera jej również drogę do takich zawodów jak projektantka wnętrz, makijażystka lub stylistka fryzur.
Kryspina - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Kryspina nosiły 173 kobiety. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 176 (31 stycznia 2023) i 183 (24 stycznia 2022).
W pierwszej połowie 2024 imię Kryspina otrzymały 2 dziewczynki. W 2023 roku nie zostało nadane ani razu.
Kiedy są imieniny Kryspiny?
Imieniny Kryspiny wypadają 5 grudnia.
Jak można zdrabniać imię Kryspina?
Do Kryspiny możesz zwracać się Kryspinka, Kryspunia, Kryspinia lub Kryska.
Znane kobiety o imieniu Kryspina
Imię Kryspina jest obecnie rzadko spotykane, ale w historii zachowało się kilka niezwykłych kobiet, które je nosiły. Wśród nich warto wymienić świętą Kryspinę z Numidii, męczennicę wczesnochrześcijańską, która jest symbolem niezłomnej wiary i odwagi. Inną znaną kobietą o tym imieniu była Kryspina Stelmowska, XIX-wieczna działaczka patriotyczna, która poświęciła życie walce o niepodległość Polski. Obie, choć żyły w odległych epokach, łączyły siła charakteru i determinacja w walce o swoje ideały.
