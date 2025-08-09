Mówi się, że jest idealne dla kobiety o... kręconych włosach. Wspaniałe imię

Kryspina - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Kryspina wywodzi się z łacińskiego słowa crispa i oznacza "kędzierzawa" lub "falująca". Przywołuje na myśl obraz kobiety o bujnych, niesfornych włosach, które symbolizują jej niepokorny charakter.

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Kryspina?

Kryspina to kobieta emanująca pewnością siebie. Jej niezachwiany system wartości i silne poczucie własnej wartości sprawiają, że jest niezależna i nieugięta w przekonaniach. Ma arystokratyczne maniery i naturalną elegancję, które przyciągają uwagę i budzą szacunek. Jest asertywna i nie boi się wyrażać własnego zdania, a jeśli trzeba - zaciekle broni swoich racji. Kobieta o tym imieniu:

jest lojalna i oddana. Jej stałość w uczuciach sprawia, że staje się wierną przyjaciółką i partnerką, ale oczekuje tego samego od innych;

ceni sobie szczerość i otwartość;

nie toleruje fałszu i manipulacji;

ma silną osobowość, która może prowadzić do konfliktów, ale zawsze dąży do rozwiązania problemów w sprawiedliwy sposób.

Kryspina to kobieta o wielkim sercu, która jest zawsze gotowa pomóc innym. Jej wrażliwość na potrzeby innych sprawia, że jest cenioną doradczynią w wielu sprawach. Choć czasem może wydawać się chłodna i zdystansowana, to pod tą powierzchnią kryje się ciepła i troskliwa osoba. Taka, która pragnie harmonii i szczęścia dla siebie i bliskich.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Kryspina - idealny zawód dla tej numerologicznej piątki

Kryspina - numerologiczna piątka - odnajdzie się w roli terapeutki, doradczyni zawodowej, mediatorki lub pracownicy socjalnej. Zamiłowanie do sztuki i estetyki otwiera jej również drogę do takich zawodów jak projektantka wnętrz, makijażystka lub stylistka fryzur.

Kryspina - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Kryspina nosiły 173 kobiety. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 176 (31 stycznia 2023) i 183 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 imię Kryspina otrzymały 2 dziewczynki. W 2023 roku nie zostało nadane ani razu.

Kiedy są imieniny Kryspiny?

Imieniny Kryspiny wypadają 5 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Kryspina?

Do Kryspiny możesz zwracać się Kryspinka, Kryspunia, Kryspinia lub Kryska.

Znane kobiety o imieniu Kryspina

Imię Kryspina jest obecnie rzadko spotykane, ale w historii zachowało się kilka niezwykłych kobiet, które je nosiły. Wśród nich warto wymienić świętą Kryspinę z Numidii, męczennicę wczesnochrześcijańską, która jest symbolem niezłomnej wiary i odwagi. Inną znaną kobietą o tym imieniu była Kryspina Stelmowska, XIX-wieczna działaczka patriotyczna, która poświęciła życie walce o niepodległość Polski. Obie, choć żyły w odległych epokach, łączyły siła charakteru i determinacja w walce o swoje ideały.

źródła: Dane.gov.pl

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL