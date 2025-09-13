Nosi je wielu wybitnych Polaków. Chętnie nadawane na Mazowszu, niechętnie na Opolszczyźnie

Nosi je wielu wybitnych Polaków. Oznacza: niosący Chrystusa
Imię Krzysztof przywodzi na myśl obraz osoby o stoickim spokoju. Nie bez powodu mówi się, że mężczyzna, który je nosi, potrafi spojrzeć na świat z dystansu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jakie cechy charakteru go jeszcze wyróżniają? Ilu jest Krzysztofów w Polsce?
Spis treści:
Krzysztof - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Krzysztof ma grecki rodowód. Przybyło do Polski wraz z nadejściem chrześcijaństwa i stało się bardzo popularne. Jego znaczenie - "niosący Chrystusa", symbolizuje nie tylko głęboką wiarę, lecz także misję niesienia dobra i wartości chrześcijańskich.
Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Krzysztof?
Mężczyźni o imieniu Krzysztof na co dzień są bardzo żywiołowi. Zawsze gotowi do działania i podejmowania nowych wyzwań. Ich pomysłowość i kreatywność nie znają granic, a każda sytuacja staje się dla nich okazją do twórczego działania.
Każdy Krzysztof to osoba pewna siebie, która wie, czego chce od życia i nie boi się po to sięgać. Jednocześnie jest zdolny do głębokiej refleksji i analizy. Potrafi spojrzeć na świat z dystansu, dostrzegając zarówno jego piękno, jak i problemy. Jego wrażliwość i empatia sprawiają, że jest uważnym obserwatorem ludzkich zachowań i potrafi zrozumieć motywacje innych.
Krzysztof to również osoba niezwykle towarzyska i otwarta na świat. Jego uśmiech i pozytywna energia przyciągają ludzi. On sam czerpie też radość z poznawania nowych kultur oraz miejsc. Kocha podróże.
Mężczyzna o imieniu Krzysztof jest też lojalnym przyjacielem i oddanym partnerem. Choć na pozór niektórym wydaje się nieśmiały, to przy odpowiednich osobach potrafi się otworzyć. Jest niezwykle szczery i uczciwy. Z tego powodu łatwo zawieść jego zaufanie, uciekając się do kłamstwa.
Krzysztof - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki
Jako numerologiczna czwórka, Krzysztof ma naturalną ciekawość świata i zamiłowanie do przygód. Odnajdzie się w rolach pilota, przewodnika turystycznego, dziennikarza podróżniczego czy fotografa. Jego towarzyskość i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi z różnych kultur otwierają przed nim karierę także w pracy w międzynarodowych korporacjach czy organizacjach pozarządowych.
Krzysztof - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Krzysztof nosiło 641406 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 645674 (31 stycznia 2023) i 64996 (24 stycznia 2022).
W I połowie 2024 roku nadano je 492 razy. Natomiast w 2023 - 1069. Największe zainteresowanie odnotowano w województwach mazowieckim (222), małopolskim (114) i śląskim (107). Najrzadziej wybierano je w warmińsko-mazurskim (32), lubuskim (24) i opolskim (16).
Kiedy są imieniny Krzysztofa?
Imieniny Krzysztofa obchodzone są najczęściej: 2, 5 lub 15 marca, 14 kwietnia, 21 maja, 25 lipca, 20 sierpnia, 23 września i 31 października.
Jak można zdrabniać imię Krzysztof?
Do Krzysztofa możesz wołać Krzysiek, Krzychu, Krzyś, Krzysio lub Krystek.
Znani mężczyźni o imieniu Krzysztof
Do znanych Krzysztofów należą:
●Krzysztof Antkowiak - piosenkarz,
●Krzysztof Cugowski - wokalista rockowy, były członek Budki Suflera,
●Krzysztof Ibisz - prezenter telewizyjny i dziennikarz,
●Krzysztof Skiba - wokalista rockowy, członek Big Cyc.
