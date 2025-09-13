Nosi je wielu wybitnych Polaków. Chętnie nadawane na Mazowszu, niechętnie na Opolszczyźnie

Krzysztof - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Krzysztof ma grecki rodowód. Przybyło do Polski wraz z nadejściem chrześcijaństwa i stało się bardzo popularne. Jego znaczenie - "niosący Chrystusa", symbolizuje nie tylko głęboką wiarę, lecz także misję niesienia dobra i wartości chrześcijańskich.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Krzysztof?

Mężczyźni o imieniu Krzysztof na co dzień są bardzo żywiołowi. Zawsze gotowi do działania i podejmowania nowych wyzwań. Ich pomysłowość i kreatywność nie znają granic, a każda sytuacja staje się dla nich okazją do twórczego działania.

Każdy Krzysztof to osoba pewna siebie, która wie, czego chce od życia i nie boi się po to sięgać. Jednocześnie jest zdolny do głębokiej refleksji i analizy. Potrafi spojrzeć na świat z dystansu, dostrzegając zarówno jego piękno, jak i problemy. Jego wrażliwość i empatia sprawiają, że jest uważnym obserwatorem ludzkich zachowań i potrafi zrozumieć motywacje innych.

Krzysztof to również osoba niezwykle towarzyska i otwarta na świat. Jego uśmiech i pozytywna energia przyciągają ludzi. On sam czerpie też radość z poznawania nowych kultur oraz miejsc. Kocha podróże.

Mężczyzna o imieniu Krzysztof jest też lojalnym przyjacielem i oddanym partnerem. Choć na pozór niektórym wydaje się nieśmiały, to przy odpowiednich osobach potrafi się otworzyć. Jest niezwykle szczery i uczciwy. Z tego powodu łatwo zawieść jego zaufanie, uciekając się do kłamstwa.

Krzysztof - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki

Jako numerologiczna czwórka, Krzysztof ma naturalną ciekawość świata i zamiłowanie do przygód. Odnajdzie się w rolach pilota, przewodnika turystycznego, dziennikarza podróżniczego czy fotografa. Jego towarzyskość i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi z różnych kultur otwierają przed nim karierę także w pracy w międzynarodowych korporacjach czy organizacjach pozarządowych.

Krzysztof - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Krzysztof nosiło 641406 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 645674 (31 stycznia 2023) i 64996 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 492 razy. Natomiast w 2023 - 1069. Największe zainteresowanie odnotowano w województwach mazowieckim (222), małopolskim (114) i śląskim (107). Najrzadziej wybierano je w warmińsko-mazurskim (32), lubuskim (24) i opolskim (16).

Kiedy są imieniny Krzysztofa?

Imieniny Krzysztofa obchodzone są najczęściej: 2, 5 lub 15 marca, 14 kwietnia, 21 maja, 25 lipca, 20 sierpnia, 23 września i 31 października.

Jak można zdrabniać imię Krzysztof?

Do Krzysztofa możesz wołać Krzysiek, Krzychu, Krzyś, Krzysio lub Krystek.

Znani mężczyźni o imieniu Krzysztof

Do znanych Krzysztofów należą:

●Krzysztof Antkowiak - piosenkarz,

●Krzysztof Cugowski - wokalista rockowy, były członek Budki Suflera,

●Krzysztof Ibisz - prezenter telewizyjny i dziennikarz,

●Krzysztof Skiba - wokalista rockowy, członek Big Cyc.

