Nosi je wielu wybitnych Polaków. Oznacza: niosący Chrystusa

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Imię Krzysztof przywodzi na myśl obraz osoby o stoickim spokoju. Nie bez powodu mówi się, że mężczyzna, który je nosi, potrafi spojrzeć na świat z dystansu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jakie cechy charakteru go jeszcze wyróżniają? Ilu jest Krzysztofów w Polsce?

Nosi je wielu wybitnych Polaków. Chętnie nadawane na Mazowszu, niechętnie na Opolszczyźnie
Nosi je wielu wybitnych Polaków. Chętnie nadawane na Mazowszu, niechętnie na Opolszczyźnie123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Krzysztof - pochodzenie i znaczenie imienia
  2. Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Krzysztof?
  3. Krzysztof - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki
  4. Krzysztof - popularność imienia w Polsce
  5. Kiedy są imieniny Krzysztofa?
  6. Jak można zdrabniać imię Krzysztof?
  7. Znani mężczyźni o imieniu Krzysztof

Krzysztof - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Krzysztof ma grecki rodowód. Przybyło do Polski wraz z nadejściem chrześcijaństwa i stało się bardzo popularne. Jego znaczenie - "niosący Chrystusa", symbolizuje nie tylko głęboką wiarę, lecz także misję niesienia dobra i wartości chrześcijańskich.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Krzysztof?

Mężczyźni o imieniu Krzysztof na co dzień są bardzo żywiołowi. Zawsze gotowi do działania i podejmowania nowych wyzwań. Ich pomysłowość i kreatywność nie znają granic, a każda sytuacja staje się dla nich okazją do twórczego działania.

Zobacz również:

Horoskop księżycowy dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Mariwy
Astrologia

Ostatnia kwadra Księżyca. Od 15 września życie kilku znaków zodiaku się odmieni

Mariwa Wróżka

Każdy Krzysztof to osoba pewna siebie, która wie, czego chce od życia i nie boi się po to sięgać. Jednocześnie jest zdolny do głębokiej refleksji i analizy. Potrafi spojrzeć na świat z dystansu, dostrzegając zarówno jego piękno, jak i problemy. Jego wrażliwość i empatia sprawiają, że jest uważnym obserwatorem ludzkich zachowań i potrafi zrozumieć motywacje innych.

Krzysztof to również osoba niezwykle towarzyska i otwarta na świat. Jego uśmiech i pozytywna energia przyciągają ludzi. On sam czerpie też radość z poznawania nowych kultur oraz miejsc. Kocha podróże.

Mężczyzna o imieniu Krzysztof jest też lojalnym przyjacielem i oddanym partnerem. Choć na pozór niektórym wydaje się nieśmiały, to przy odpowiednich osobach potrafi się otworzyć. Jest niezwykle szczery i uczciwy. Z tego powodu łatwo zawieść jego zaufanie, uciekając się do kłamstwa.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku
Wszystko o znakach zodiaku123RF/PICSEL

Krzysztof - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki

Jako numerologiczna czwórka, Krzysztof ma naturalną ciekawość świata i zamiłowanie do przygód. Odnajdzie się w rolach pilota, przewodnika turystycznego, dziennikarza podróżniczego czy fotografa. Jego towarzyskość i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi z różnych kultur otwierają przed nim karierę także w pracy w międzynarodowych korporacjach czy organizacjach pozarządowych.

Zobacz również:

Co mówi o tobie pierwsza litera imienia?
Astrologia

Ważniejsza niż data urodzenia. Tylko nieliczni mają ją w imieniu

Karolina Woźniak

    Krzysztof - popularność imienia w Polsce

    Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Krzysztof nosiło 641406 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 645674 (31 stycznia 2023) i 64996 (24 stycznia 2022).

    W I połowie 2024 roku nadano je 492 razy. Natomiast w 2023 - 1069. Największe zainteresowanie odnotowano w województwach mazowieckim (222), małopolskim (114) i śląskim (107). Najrzadziej wybierano je w warmińsko-mazurskim (32), lubuskim (24) i opolskim (16).

    Kiedy są imieniny Krzysztofa?

    Imieniny Krzysztofa obchodzone są najczęściej: 2, 5 lub 15 marca, 14 kwietnia, 21 maja, 25 lipca, 20 sierpnia, 23 września i 31 października.

    Jak można zdrabniać imię Krzysztof?

    Do Krzysztofa możesz wołać Krzysiek, Krzychu, Krzyś, Krzysio lub Krystek.

    Znani mężczyźni o imieniu Krzysztof

    Do znanych Krzysztofów należą:

    ●Krzysztof Antkowiak - piosenkarz,

    ●Krzysztof Cugowski - wokalista rockowy, były członek Budki Suflera,

    ●Krzysztof Ibisz - prezenter telewizyjny i dziennikarz,

    ●Krzysztof Skiba - wokalista rockowy, członek Big Cyc.

    źródła:

    Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze

    Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze

    Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze

    Imiona męskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze

    Imiona męskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze

    Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze

    źródła: dane.gov.pl

    Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiająINTERIA.PL

    Najnowsze