"Chestnut Nails" - elegancki manicure, który otula dłonie jak kaszmirowy szal

Kasztanowe paznokcie na jesień 2025

Sukces kasztanowych paznokci to dowód na to, że w modzie szukamy teraz nowej klasyki, która zastąpi dotychczasowych faworytów. Odcień ten jest bowiem kwintesencją estetyki "cichego luksusu", ponieważ wygląda niezwykle szlachetnie i drogo, nie będąc przy tym krzykliwym. Jego prawdziwa siła tkwi jednak w niezwykłej uniwersalności, która pozwala łączyć go z całą jesienną paletą barw. Dla kobiet zmęczonych klasyczną czerwienią i onieśmielonych czernią, kasztanowy brąz stanowi złoty środek, który jest równie elegancki, ale znacznie bardziej nowoczesny i intrygujący

Jak nosić kasztanowe paznokcie?

Chociaż klasyczna, lśniąca wersja jest ucieleśnieniem elegancji, projektanci i manikiurzystki zachęcają do zabawy z kasztanową paletą, interpretując ją na wiele sposobów. Miłośniczki futurystycznego blasku mogą postawić na kasztanowy manicure z metalicznym lub chromowanym wykończeniem, który daje efekt płynnego, stopionego brązu o lustrzanej poświacie. Minimalistki z kolei pokochają ten odcień w formie subtelnego frencha, gdzie cienka, precyzyjna linia koloru zdobi końcówkę paznokcia na naturalnej lub mlecznej bazie. Najbardziej romantyczną odsłoną trendu jest natomiast miękkie przejście w stylu ombré, w którym głęboki kasztan płynnie łączy się z jaśniejszymi odcieniami kawy z mlekiem czy karmelu, tworząc niezwykle delikatny efekt.

Manicure na jesień 2025

Idealny manicure - na co zwrócić uwagę?

Aby w pełni wydobyć potencjał tego koloru, warto zwrócić uwagę na kilka detali. Kasztanowy manicure najpiękniej prezentuje się na paznokciach o opływowym kształcie migdała lub delikatnie zaokrąglonego kwadratu, które doskonale współgrają z jego szlachetnością. Jego ciepłe tony wspaniale podbija złota biżuteria - kilka subtelnych pierścionków stworzy luksusowy i spójny look. Należy również pamiętać, że tak nasycony kolor wymaga nienagannej oprawy w postaci zadbanych skórek oraz obowiązkowego top coatu o wysokim połysku, który jest kluczem do uzyskania pożądanego efektu lustrzanej tafli

