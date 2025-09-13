"Chestnut Nails" - elegancki manicure, który otula dłonie jak kaszmirowy szal
Wszystko wskazuje na to, że tej jesieni mamy nowego faworyta. "Chestnut Nails" to coś więcej niż tylko modny kolor sezonu. To manicure, który otula dłonie jak kaszmirowy szal i dodaje stylizacjom niewymuszonej klasy. Jest szykowny, ciepły i niezwykle twarzowy. Jak nosić kasztanowy manicure, by wyglądał modnie? Podpowiadamy
Spis treści:
Kasztanowe paznokcie na jesień 2025
Sukces kasztanowych paznokci to dowód na to, że w modzie szukamy teraz nowej klasyki, która zastąpi dotychczasowych faworytów. Odcień ten jest bowiem kwintesencją estetyki "cichego luksusu", ponieważ wygląda niezwykle szlachetnie i drogo, nie będąc przy tym krzykliwym. Jego prawdziwa siła tkwi jednak w niezwykłej uniwersalności, która pozwala łączyć go z całą jesienną paletą barw. Dla kobiet zmęczonych klasyczną czerwienią i onieśmielonych czernią, kasztanowy brąz stanowi złoty środek, który jest równie elegancki, ale znacznie bardziej nowoczesny i intrygujący
Jak nosić kasztanowe paznokcie?
Chociaż klasyczna, lśniąca wersja jest ucieleśnieniem elegancji, projektanci i manikiurzystki zachęcają do zabawy z kasztanową paletą, interpretując ją na wiele sposobów. Miłośniczki futurystycznego blasku mogą postawić na kasztanowy manicure z metalicznym lub chromowanym wykończeniem, który daje efekt płynnego, stopionego brązu o lustrzanej poświacie. Minimalistki z kolei pokochają ten odcień w formie subtelnego frencha, gdzie cienka, precyzyjna linia koloru zdobi końcówkę paznokcia na naturalnej lub mlecznej bazie. Najbardziej romantyczną odsłoną trendu jest natomiast miękkie przejście w stylu ombré, w którym głęboki kasztan płynnie łączy się z jaśniejszymi odcieniami kawy z mlekiem czy karmelu, tworząc niezwykle delikatny efekt.
Idealny manicure - na co zwrócić uwagę?
Aby w pełni wydobyć potencjał tego koloru, warto zwrócić uwagę na kilka detali. Kasztanowy manicure najpiękniej prezentuje się na paznokciach o opływowym kształcie migdała lub delikatnie zaokrąglonego kwadratu, które doskonale współgrają z jego szlachetnością. Jego ciepłe tony wspaniale podbija złota biżuteria - kilka subtelnych pierścionków stworzy luksusowy i spójny look. Należy również pamiętać, że tak nasycony kolor wymaga nienagannej oprawy w postaci zadbanych skórek oraz obowiązkowego top coatu o wysokim połysku, który jest kluczem do uzyskania pożądanego efektu lustrzanej tafli