Co przyniesie niedziela, 14 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie pozytywna odpowiedź, wstępna zgoda, flirt, w którym nie ma fałszu ani złych intencji. Druga strona wierzy we własne słowa i jest pewna uczuć. A czy okażą się one faktycznie silne…? Pamiętaj, że twoje serce i spokój należą wyłącznie do ciebie. W finansach zachowaj ostrożność, nie polegaj wyłącznie na cudzych słowach.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych unikaj ludzi o wygórowanych ambicjach i tonuj własne oczekiwania. Ktoś może czuć się przytłoczony wymaganiami. Ze swojej strony pamiętaj, że powierzanie coraz trudniejszych zadań świadczy nie tylko o zaufaniu. To może być proces na wysługiwanie się. W finansach staniesz się częścią większego zespołu lub pomożesz komuś wdrożyć plan.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych ktoś będzie potrzebował od ciebie nadziei, wiary w lepsze jutro. Kochaj życie za jego różnorodność i pomyśl, że skoro nic nie jest w nim pewne, to również smutek i porażki nie mogą trwać w nieskończoność. Dlaczego tylko pesymizm ma być wyrazem inteligencji? W finansach możesz mieć do czynienia z kimś, kto wciąż próbuje pomimo porażek.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Świat

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z ludźmi, którzy czują się obywatelami całego świata i chcą cię zabrać ze sobą w kolorową podróż. Nie wiadomo, kiedy następnym razem zobaczysz bliskich i rodzinne strony. Warto uczyć się samodzielności, rozwinąć skrzydła. W finansach możesz wyjechać za granicę lub współpracować z obcokrajowcami.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych ktoś może unikać jednoznacznej odpowiedzi, wykręcać się od kontaktów. Niektórzy ludzie nie mówią wprost, gdy chcą kończyć związek i nawet nie lubią tak obcesowo stawiać sprawy. Mają nadzieję, że sprawy rozejdą się po kościach i zostawiają sobie furtkę, gdyby mieli zmienić zdanie. W finansach postępy zostaną zablokowane. Trzeba czekać.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 4 Mieczy

W życiu osobistym wskazany będzie odpoczynek, oddalenie się od źródła problemu. Ktoś przywykł na tobie polegać, ale to zbytnio obciąża. Druga strona potrzebuje większej samodzielności, a ty - skupienia się na sobie. W miarę możliwości ogranicz kontakty. W finansach nie przyzwyczajaj nikogo, że jesteś zawsze do dyspozycji. Ograniczaj telefony i mejle.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możliwe będą odwiedziny, sympatyczna wizyta lub rozmowa o podróży czy też o kimś, kto znajduje się daleko. To dobry moment na randkę, o ile nie będą poruszane drażliwe tematy. Druga strona może być skora do kłótni i czynić dramatyczne gesty. W finansach możesz wyjechać w interesach albo ktoś zaproponuje ci tego typu wyprawę.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych możliwa będzie wymiana prezentów, rozmowa o pieniądzach, zobowiązaniach finansowych. Unikaj kłótni o kiesę. Mogłaby się przerodzić w długotrwały konflikt. Przemyśl, jaką rolę pełnią pieniądze w twoim życiu. Są środkiem do celu, czy samym celem? W finansach zrównoważ oszczędzanie oraz inwestycje, nie chowaj pieniędzy do skarpety.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który będzie wywierał na tobie presję. Ten ktoś nie rozumie słowa "powoli" i cały czas mknie przed siebie, jakby ścigała go wulkaniczna lawa. Być może ucieka tak od własnych kompleksów, poczucia niepewności. W finansach trzeba zastosować "ucieczkę do przodu" - zmienić środowisko, nim ono zmieni ciebie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać zaproszenie na wycieczkę lub ofertę odwiedzin. Ktoś bardzo szanuje twój intelekt oraz ambicje i to może być pierwsza nić, która was połączy. Warto zbliżać się do ludzi, z którym dzielisz pasje. Przyjaźń i współpraca może okazać się równie cenna jak miłość. W finansach możliwe będzie dodatkowe szkolenie, poszerzenie wiadomości.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą upartą, materialistycznie nastawioną do świata. Człowiek ten doskonale wie, jak osiągać swoje cele i potrafi być bezwzględny. Jeśli staniesz po jego stronie, możesz odnieść liczne korzyści, ale wyłącznie na jego zasadach. W finansach możesz trafić do firmy sprawnie zarządzanej przez bogatego bruneta.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta As Buław

W relacjach prywatnych zdobądź się na optymizm i cierpliwość. Czarnowidztwo mogłoby kogoś do ciebie mocno zniechęcić. W stałym związku czasem jedno musi mieć siły za dwoje. Jeśli to nie trwa zbyt długo, to jest najzupełniej w porządku. Pokaż drugiej stronie, że ci zależy. W finansach zabiegaj o to, co dla ciebie ważne, do ostatniej minuty. Trzymaj rękę na pulsie.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL