W świecie astrologii nie tylko pełnie Księżyca są ważnymi momentami, jeżeli wierzymy w siły Kosmosu i energię wysyłaną nam przez Wszechświat. Na wyjątkową uwagę zasługuje także zjawisko nowiu Księżyca.

Karty na 6 lutego. Kto może być spokojny, a kogo ostrzega wróżka Diana? To moment, w którym mamy szansę zacząć coś od nowa, tak jak i księżyc na nowo zaczyna swoją wędrówkę. To nowe otwarcie i chwila na zebranie sił.

Tym razem nów Księżyca przypada na 10 lutego dokładnie o północy, co sprawia, że zdaje się on być jeszcze bardziej magiczny, niż zazwyczaj.

Będzie to nów w znaku Wodnika, a to sprawia, że owe zjawisko jest początkiem Księżycowego Nowego Roku. Księżyc w astrologii uosabia emocje, nasze najskrytsze pragnienia i marzenia.

To nasza niezwykle emocjonalna strona. Nic dziwnego więc, że lutowa pełnia wyznaczy początek niezwykle ważnych przemian w sferze emocji. To jednak nie koniec atrakcji, jakie szykuje nam Wszechświat 10 lutego.

Poczuj falę nowości. Zakochaj się, zrób coś ekscytującego

Lutowemu nowiu przyświeca znak zodiaku Wodnika. To nie oznacza jednak, że tylko osoby posiadające w swoim horoskopie Wodnika odczują tę fazę księżyca. Wodnikowe cechy wpłyną na nas wszystkich.

Wodniki są emocjonalne i niezależne. Nie lubią, kiedy ktoś mówi im, co mają robić i jak mają żyć. Potrafią być też buntownicze i nieprzewidywalne. Może to obrócić się w mroczną stronę, ale jeżeli wykorzystamy w tym nowiu energię indywidualności, buntowniczości, to wiele może zadziać się w sferze zmian, zwłaszcza w naszym emocjonalnym, uczuciowym życiu.

Jeżeli pragniemy zmian, to obecny nów w lutym może okazać się doskonałą ku temu okazją. Przyjrzyj się swoim kontaktom z innymi, swoim miłosnym obiektom, temu, czy odczuwasz szczęście i spokój w obecnym związku. Może akurat to najwyższy czas na zmianę?

Pluton w lutowym nowiu w Wodniku. Rozliczy nas z naszych wyborów

Nów Księżyca w Wodniku jest wyjątkowy nie tylko ze względu na to, że rozpoczyna Księżycowy Nowy Rok, ale także dlatego, że będzie on odbywał się pod wpływem Plutona. Ta planeta w astrologii symbolizuje transformację, zmianę i odrodzenie.

Jego energia łączy się z tajemniczymi aspektami naszego życia, takimi jak podświadomość, czy instynkt. Doskonale łączy się to z podświadomością Wodnika i emocjonalną stroną Księżyca.

Obecność tej planety w nadchodzącym nowiu będzie tylko potęgować jego siłę.

