Co przyniesie niedziela, 29 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Eremita

W relacjach prywatnych możesz zdobyć wiedzę, która okazałaby się dość kontrowersyjna. Ludzie nie zawsze są gotowi poznać prawdę. Musisz zachować się taktownie. W przeciwnym razie Druga Strona wyprze Twoje szczere słowa i jeszcze przypnie Ci prześmiewczą etykietkę. W finansach odpowiedź na pewne problemy może znajdować się w starych papierach.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 2 Mieczy

W życiu osobistym ktoś ma swoje czarno-białe racje nie chce iść na żaden kompromis, nie uznaje stanów pośrednich. Minie wiele czasu, nim zrozumie, że rzadko ktoś jest jednoznacznie dobry lub zły i nawet bardzo kochające osoby mogą popełniać błędy. Nie polegaj na nikim bezgranicznie. W finansach brak elastyczności może doprowadzić do zablokowania biznesu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto żyje marzeniami. Ten człowiek projektuje idealny obraz ukochanej osoby i długo nie uznaje rzeczywistości, która mogłaby od niego odstawać. Potem jest bardzo rozczarowany i gniewny. Uważaj na jego manipulacje. W finansach możesz wejść w biznes, w którym fachu będziesz się uczyć od zera.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Głupiec

W życiu osobistym trzeba wyrwać się ze szponów własnego "ego". Świat może i od nas zaczął, ale bynajmniej na nas się nie kończy. I jest to dobra wiadomość! Szukaj ekscytacji oraz uniesień w nowych miejscach. To czas, by eksplorować, poznawać innych ludzi, ścierać się z nimi oraz wyznaczać granice. W finansach możesz rozpocząć biznes, którego nie znał Twój ród.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, któremu sprzyja szczęście - zwłaszcza w kwestiach materialnych. Ten ktoś ma zmysł przedsiębiorczy, a pieniądze nie są dla niego żadnym tabu. Dlatego przygotuj się na dyskusje o wydatkach, oszczędzaniu i długoterminowych inwestycjach. W finansach możliwe będzie zatrudnienie w banku, na giełdzie...

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych widać krótkotrwałe uspokojenie się, miejsce, w którym możesz wypocząć, relację mogącą przynieść ulgę. Partnerstwo z rozsądku będzie teraz szczególnie kusiło. Na horyzoncie pojawi się ktoś, kto nie wywoła przyspieszonego bicia serca, ale zaoferuje stabilizację. W finansach możesz założyć lub zatrudnić się w drobnym biznesie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych potrzebny będzie teraz głęboki namysł. Najlepsze, co możesz komuś kochanemu dać, to Twój intelekt, dobry pomysł, ale też życzliwa porada, czy też serdeczna a słuszna krytyka. Nie odwracaj się także do tych, którzy kochając, mówią niekiedy szorstkie rzeczy. W finansach nie działaj pod presją, nie daj się popędzać.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Słońce

W relacjach prywatnych widać wesołą zabawę, z której nie wynika jak dotąd nic poważnego. Ktoś woli niedopowiedzenia i puszczanie oka niż deklaracje, postanowienia wyryte w kamieniu. Pamiętaj, że ludzie dobrzy na imprezy, niekoniecznie mogą sprawdzić się, gdy trzeba zakasać rękawy. W finansach problem da się rozwiązać, choć może nieco później, niż myślisz.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych możesz odczuć przymus zmian, silne pragnienie popchnięcia życia na nowe tory. Znajdą się ludzie, którzy zrozumieją tę potrzebę. Wszyscy pozostali mogą okazać się jedynie przeszkodą na Twojej drodze. Nie gniewaj się na ludzi, co rzucają Ci wyzwania. W finansach możesz otrzymać ofertę objęcia ambitnego stanowiska lub wyjazdu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 4 Kielichów

W relacjach osobistych widać niesmak, "kaca" moralnego, niemożność skorzystania z okazji. Ktoś doskonale się bawi, podczas gdy Ty pogrążasz się w coraz większych wątpliwościach. Dlaczego nikt nie rozumie Twoich dylematów? Czy otoczenie jest ślepe?! A może po prostu potrzebujesz nabrać dystansu do problemu? W finansach nie przejadaj oszczędności.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Księżyc

Istnieje porzekadło: psy szczekają - karawana jedzie dalej. Nie zważaj na czyjeś przykre słowa, plotki, przygnębiającą atmosferę. Czy martwienie się na zapas może w czymkolwiek pomóc? Niektórzy ludzie tracą na strach tyle energii, że nie wystarcza jej już na szukanie rozwiązania. W finansach pewne sprawy mogą wyjść na wierzch, ktoś okaże się niedyskretny.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta Królowa Denarów

W życiu osobistym możesz mieć kontakt z osobą racjonalną do bólu. Wierzy ona w jedynie to, co widzi. Jeśli czegoś nie rozumie, to przestaje się tym interesować. Dobrze jej pójdzie rozwiązywanie Twoich praktycznych problemów, natomiast na filozoficzne debaty brak jej cierpliwości. W finansach możesz ofiarować komuś właśnie to, czego najbardziej potrzebuje.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL